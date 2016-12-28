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Обнаженная Оля Полякова устроила беспорядок в гостиничном номере (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7836/13_main.1482849847.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7836/13_tn.1482849847.jpg Звезды Предновогодние хлопоты и концерты утомили артистку

Обнаженная Оля Полякова устроила беспорядок в гостиничном номере (фото)

Сегодня, 09:01

Предновогодние хлопоты и концерты утомили артистку

Оля Полякова. Фото: Instagram
Оля Полякова. Фото: Instagram

Певица Оля Полякова поделилась с поклонниками на странице в Instagram оригинальным фото, которое было сделано в столичном пятизвездочном отеле.

Суперблондика показала беспорядок в гостиничном номере. Предновогодние хлопоты и концерты утомили артистку.

На снимке Оля позирует лежа на кровати в одном банном полотенце, а вокруг разбросаны покупки и вещи звезды.

"Релакс между выступлениями! Марафон перед Новым годом", – подписала кадр Полякова.

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Фото: Instagram
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Источник:

"Сегодня"

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