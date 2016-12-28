Обнаженная Оля Полякова устроила беспорядок в гостиничном номере (фото)

Певица Оля Полякова поделилась с поклонниками на странице в Instagram оригинальным фото, которое было сделано в столичном пятизвездочном отеле.

Суперблондика показала беспорядок в гостиничном номере. Предновогодние хлопоты и концерты утомили артистку.

На снимке Оля позирует лежа на кровати в одном банном полотенце, а вокруг разбросаны покупки и вещи звезды.

"Релакс между выступлениями! Марафон перед Новым годом", – подписала кадр Полякова.

Фото: Instagram