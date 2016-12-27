Обнаженный Том Харди засветил свои татуировки в новом сериале (видео)
Премьера сериала "Табу" с 39-летним актером состоится 10 января
Британский актер Том Харди засветил свои татуировки по всему телу во время сьемок нового сериала "Табу".
Трейлер был опубликован на Youtube, где за несколько дней собрал более 362 тысяч просмотров.
В новом сериале 39-летний актер предстает в двух разных образах: обнаженный дикарь из джунглей и цивилизованный наследник судостроительной компании Лондона.
Известно, что премьера сериала "Табу" состоится на канале BBC 10 января.
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