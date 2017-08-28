Обувь от Рианны и джинсы: Алла Пугачева вышла в свет с детьми и поразила молодежным образом

Сегодня, 10:01

Примадонна вместе с супругом и трехлетними детьми проводит лето в Юрмале

Алла Пугачева с мужем. Фото: Instagram
Алла Пугачева с мужем. Фото: Instagram

Шоумен Максим Галкин порадовал поклонников на странице в Instagram ярким семейным портретом. Галкин вместе с супругой Аллой Пугачевой и трехлетними детьми проводит лето в Юрмале.

Алла Борисовна похвасталась цветущим внешним видом. Похорошевшая певица предстала в молодежном наряде – укороченных голубых джинсах и розовом джемпере. Свой наряд звезда дополнила кроссовками от Fenty x Puma by Rihanna с атласными бантами за 160 долларов.

Гарри и Лиза от своих модных родителей не отстают. Лиза продемонстрировала милое платьице, поверх которого надела джинсовый жакет. Гарри оделся в одном стиле с отцом.

"На концерт", – подписал трогательный кадр Галкин.

"Вы очень красивая и счастливая семья!", " Молодцы. Красивое семейство!", " Копии мамы и папы", "Детишки так на вас похожи", "Какие вы неповторимые", "Алла  Борисовна – модная такая",   "Модники",  "Рядом с Максом – Алла Борисовна цветет",  "У Гарри даже стойка как у папы", – комментируют пользователи.

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Фото: Instagram

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"Сегодня"

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