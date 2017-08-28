Обувь от Рианны и джинсы: Алла Пугачева вышла в свет с детьми и поразила молодежным образом
Примадонна вместе с супругом и трехлетними детьми проводит лето в Юрмале
Шоумен Максим Галкин порадовал поклонников на странице в Instagram ярким семейным портретом. Галкин вместе с супругой Аллой Пугачевой и трехлетними детьми проводит лето в Юрмале.
Алла Борисовна похвасталась цветущим внешним видом. Похорошевшая певица предстала в молодежном наряде – укороченных голубых джинсах и розовом джемпере. Свой наряд звезда дополнила кроссовками от Fenty x Puma by Rihanna с атласными бантами за 160 долларов.
Гарри и Лиза от своих модных родителей не отстают. Лиза продемонстрировала милое платьице, поверх которого надела джинсовый жакет. Гарри оделся в одном стиле с отцом.
"На концерт", – подписал трогательный кадр Галкин.
"Вы очень красивая и счастливая семья!", " Молодцы. Красивое семейство!", " Копии мамы и папы", "Детишки так на вас похожи", "Какие вы неповторимые", "Алла Борисовна – модная такая", "Модники", "Рядом с Максом – Алла Борисовна цветет", "У Гарри даже стойка как у папы", – комментируют пользователи.
Фото: Instagram
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