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Одесская Барби в купальнике удивила очень тонкой талией и большой грудью (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7843/40_main.1483015022.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7843/40_tn.1483015022.jpg Звезды 31-летняя Валерия позирует в крошечном бикини возле небольшого джакузи

Одесская Барби в купальнике удивила очень тонкой талией и большой грудью (фото)

Сегодня, 14:39

31-летняя Валерия позирует в крошечном бикини возле небольшого джакузи

Одесская Барби, известная также как Валерия Лукьянова, решила похвастаться своими нереальными формами в крошечном бикини.

Снимками она поделилась в соцсети vk.

На фото 31-летняя Валерия позирует в бикини возле небольшого джакузи. Особенности ее фигуры, в частности очень большая грудь и слишком тонкая талия, вызвали восторг у ее поклонников: "Ты идеальная", "Фигура идеальная", "Ничего себе формы", "Валерия ты неповторимая и очень приятная!".

Ранее Одесская Барби показала, какой была в 17 лет.
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Источник:

"Сегодня"

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