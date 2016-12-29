Одесская Барби в купальнике удивила очень тонкой талией и большой грудью (фото)

Одесская Барби, известная также как Валерия Лукьянова, решила похвастаться своими нереальными формами в крошечном бикини.

Снимками она поделилась в соцсети vk.

На фото 31-летняя Валерия позирует в бикини возле небольшого джакузи. Особенности ее фигуры, в частности очень большая грудь и слишком тонкая талия, вызвали восторг у ее поклонников: "Ты идеальная", "Фигура идеальная", "Ничего себе формы", "Валерия ты неповторимая и очень приятная!".

Ранее Одесская Барби показала, какой была в 17 лет.