Одесская Барби в купальнике удивила очень тонкой талией и большой грудью (фото)
31-летняя Валерия позирует в крошечном бикини возле небольшого джакузи
Одесская Барби, известная также как Валерия Лукьянова, решила похвастаться своими нереальными формами в крошечном бикини.
Снимками она поделилась в соцсети vk.
На фото 31-летняя Валерия позирует в бикини возле небольшого джакузи. Особенности ее фигуры, в частности очень большая грудь и слишком тонкая талия, вызвали восторг у ее поклонников: "Ты идеальная", "Фигура идеальная", "Ничего себе формы", "Валерия ты неповторимая и очень приятная!".
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