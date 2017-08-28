"Океан Эльзы" берет концертную паузу

Сегодня, 11:30

По словам Вакарчука, участники коллектива планируют отдохнуть от туров

Святослав Вакарчук. Фото: Виктория Квитка
Святослав Вакарчук. Фото: Виктория Квитка

Украинская группа "Океан Эльзы" откажется от концертов на год. Об этом сообщил Святослав Вакарчук на пресс-конференции в Харькове.

Напомним, группа выступила с концертом в Харькове в День Независимости.

До паузы группа даст еще три концерта – 2 сентября в Одессе, 9 сентября Лиде в Беларуси и 16 сентября в Полтаве.

По словам Вакарчука, участники коллектива планируют отдохнуть от туров.

"Традиционный большой концерт "Океана Эльзы" в День Независимости Украины в следующем, 2018-м, году состоится на крупнейшей арене страны – столичном НСК "Олимпийский". Это выступление станет первым концертом, который "Океаны" дадут после почти годовой концертной паузы", – говорится на странице группы в Facebook. 
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"Сегодня"

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