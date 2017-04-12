Олег Винник стал жертвой квартирных воров

В программе "Ранок з Україною", которая выходит в эфире канала "Украина" с ведущими Ириной Волковой и Николаем Матросовым, рассказали о скандальных ограблениях звезд украинского шоу-бизнеса.

Известный певец Макс Барских признался, что однажды, возвращаясь домой из ресторана, совсем не ожидал увидеть в своей квартире бардак. Оказалось, кто-то похозяйничал в его доме, а точнее – в самой спальне, и украл то, что ему ближе к телу. "Я вышел поесть, а когда вернулся домой – было пусто. Кто-то вынес все мое нижнее белье", – признался Макс Барских журналистам "Ранку з Україною". Певец догадывается, что белье украла неистовая поклонница, которая давно закидывает его почту интимной лирикой. "Пишет со всеми подробностями, что бы она со мной сделала в сексуальном плане, причем с такими деталями, что даже я смущаюсь".

О похищении авто Виталия Козловского просто из-под его дома писали многие СМИ. Впрочем, оказалось, что это не первый случай, когда ему приходилось иметь дело с грабителями. Еще когда Виталик жил во Львове, на него "положили глаз" воры. "Я, 16-летний пацан, зашел в маршрутку. У меня был рюкзак через плечо с нагрудным кошельком, в котором я носил ключи. Очевидно, вор принял его за мобильный, – объясняет Виталий Козловский. – Я почувствовал на своем теле чью-то руку, смотрю грабителю в лицо, а он такой "ой" и отворачивается. Затем снова три человека прижали меня с разных сторон, я расстегнул куртку и спрятал рюкзак под нее". После этого воришки скрылись, но на обратном пути снова зашли в ту же маршрутку. К Козловскому уже не цеплялись, но начали крутиться вокруг женщины, которая тоже ехала в транспорте. "Я это увидел и, выходя из маршрутки, сказал "Женщина, будьте осторожны". Так будущий артист спас львовянку, которая могла стать жертвой воров.

А вот как спится в собственном жилище Олегу Виннику после того, как в него ворвались бандиты, можно только догадываться. Об этом певец никому не признавался, но журналистам канала "Украина" сделал исключение. "Недавно в моей киевской квартире было ограбление. Абсолютно ничего не украли, очевидно, искали только деньги, но было не очень приятно, что в моем доме перевернули все вверх ногами, – рассказал Олег Винник. – С другой стороны, я благодарен парням, потому что они дали мне понять, что нужно выбросить".

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