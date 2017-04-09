Ольга Бузова обнажилась у камина

Телеведущая Ольга Бузова порадовала поклонников в сети пикантными фотографиями. На одном из снимком экс-звезда "Дома-2" позирует в откровенном купальнике.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Апр 8 2017 в 1:21 PDT

"Идеальное завершение насыщенных съемочных дней... Я так замерзла за эти 2 дня, что банька была просто необходима. Хорошо, что я сфотографировалась до того, как начались процедуры. Я попарилась, покупалась в купели, меня накормили, сделали массаж... А сейчас сижу у камина, пью чай с медом... смотрю на огонь... и кайфую. Жизнь – прекрасна", – подписала фото Бузова.

На втором фото новоявленная певица без одежды завернулась в белое полотенце, обнажив стройные ноги. Ольга вышла на балкон отельного номера полюбоваться видами и выпить чашечку утреннего кофе.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Апр 7 2017 в 9:57 PDT

"Доброе утро. Кофе на балконе, и за работу. Солнце пробирается сквозь тучи, и я очень надеюсь, что сегодня нашей команде повезет с погодой. Настроение замечательное, несмотря на малое количество сна. Я занимаюсь тем, что мне нравится... Меня окружают потрясающие люди... И вы у меня такие хорошие. Спасибо вам. Я вас люблю", – подписала фото Ольга.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Апр 8 2017 в 4:13 PDT

Ранее сообщалось, что Светлаков и Ургант опозорили Ольгу Бузову не сцене.