Ольга Бузова ошеломила экстравагантными ботфортами за четыре тысячи долларов
Ведущая и начинающая певица шокировала внешним видом
Ведущая и начинающая певица Ольга Бузова удивила экстравагантным образом. На гала-ужине премии канала Муз-ТВ Бузова, которая попала в номинацию "Прорыв года", шокировала нарядом.
Ольга выбрала для мероприятия белую рубашку, черный топ и необычные ботфорты розового цвета из коллекции Vetements x Manolo Blahnik, стоимостью 4225 долларов (113 тысяч гривен).
Подписчики в Instagram остались не в восторге от внешнего вида звезды: "Болотные розовые сапоги. Ужас", "Сапоги ужасны", "Это уже перебор", "Это болотные сапоги для рыбалки", "Как можно такое надеть, неадекватно", – комментируют пользователи.
Фото: Instagram
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