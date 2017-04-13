Ольга Бузова ошеломила экстравагантными ботфортами за четыре тысячи долларов

Сегодня, 16:00

Ведущая и начинающая певица шокировала внешним видом

Ольга Бузова. Фото: Instagram
Ольга Бузова. Фото: Instagram

Ведущая и начинающая певица Ольга Бузова удивила экстравагантным образом. На гала-ужине премии канала Муз-ТВ Бузова, которая попала в номинацию "Прорыв года", шокировала нарядом.

Ольга выбрала для мероприятия белую рубашку, черный топ и необычные ботфорты розового цвета из коллекции Vetements x Manolo Blahnik, стоимостью 4225 долларов (113 тысяч гривен).

Подписчики в Instagram остались не в восторге от внешнего вида звезды: "Болотные розовые сапоги. Ужас", "Сапоги ужасны",  "Это уже перебор", "Это болотные сапоги для рыбалки", "Как можно такое надеть, неадекватно", – комментируют пользователи.

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Фото: Instagram

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"Сегодня"

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