Ольга Бузова ошеломила экстравагантными ботфортами за четыре тысячи долларов

Ведущая и начинающая певица Ольга Бузова удивила экстравагантным образом. На гала-ужине премии канала Муз-ТВ Бузова, которая попала в номинацию "Прорыв года", шокировала нарядом.

Ольга выбрала для мероприятия белую рубашку, черный топ и необычные ботфорты розового цвета из коллекции Vetements x Manolo Blahnik, стоимостью 4225 долларов (113 тысяч гривен).

Подписчики в Instagram остались не в восторге от внешнего вида звезды: "Болотные розовые сапоги. Ужас", "Сапоги ужасны", "Это уже перебор", "Это болотные сапоги для рыбалки", "Как можно такое надеть, неадекватно", – комментируют пользователи.

Фото: Instagram