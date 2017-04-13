Ольга Горбачева поблагодарила Ирину Билык за мужа

Сегодня, 15:00

Для выхода в свет певица выбрала элегантное платье


Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

6 апреля певица Ольга Горбачева на дне рождения Ирины Билык предстала в образе ведущей и сняла пикантный сюжет об имениннице и ее любимых мужчинах.

Горбачева появилась на мероприятии в столичном ресторане вместе со своим супругом Юрием Никитиным. Напомним, что Ирина и Юрий вместе начинали творческий путь и 8 лет прожили в гражданском браке.

Для выхода в свет Ольга выбрала элегантное платье от ELENA REVA и дополнила его оригинальным украшением для волос в фирменном стиле ведущей Кати Осадчей.

Во время интервью Ольга поздравила Ирину Билык с выходом долгожданного альбома "Без грима", артистки делились воспоминаниями о том, как их впервые представил друг другу Юрий Никитин, а в завершение Ольга поблагодарила Билык: "Дякую тобі, Іро, що залишила свого першого чоловіка. Кожна жінка у таких випадках має бути вдячною за це попередній!".
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"Сегодня"

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