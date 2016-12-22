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Ольга Сумская и Дмитрий Ступка вышли в свет со своими вторыми половинками (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7820/55_main.1482412527.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/55_tn.1482412527.jpg Звезды Актер посетил гала-премьеру фильма "Пробуждение" с женой Полиной Логуновой

Ольга Сумская и Дмитрий Ступка вышли в свет со своими вторыми половинками (фото)

Сегодня, 17:30

Актер посетил гала-премьеру фильма "Пробуждение" с женой Полиной Логуновой

В кинотеатре "Оскар" состоялась гала-премьера фильма "Пробуждение" с Дженнифер Лоуренс и Крисом Прэттом в главных ролях.

Первыми в Украине фантастический триллер увидели – Ольга Сумская и Виталий Борисюк, солистка Pur:Pur Ната Смирина, Дмитрий Ступка и Полина Логунова, Игорь Кондратюк, Наталка Карпа,  Александр Попов, Серж Смолин, Алекс Захарчук, Игорь Обуховский, Иван Пилипец, Вячеслав Соломко и другие гости.

На красной дорожке Ольга Сумская позировала в платье-миди  в компании мужа Виталия Борисюка, а актер Дмитрий Ступка посетил показ вместе с женой – ведущей Полиной Логуновой.

О фильме: Космический корабль с 5,000 пассажиров на борту, погруженных на время полета в искусственный сон, держит курс на планету, которая станет для них новым домом. Все идет по плану, но из-за сбоя системы двое пассажиров неожиданно просыпаются и понимают, что до конечного пункта путешествия — 90 лет пути, и им суждено остаток жизни провести вдвоем в роскошных интерьерах корабля, оснащенного по последнему слову техники. Постепенно Джима и Аврору начинает непреодолимо тянуть друг к другу, но корабль попадает в беду, и теперь в их руках — жизнь и судьба всех обитателей корабля.
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Источник:

"Сегодня"

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