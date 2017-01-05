Оля Цибульская о концерте Тины Кароль: "Ее влюбленность по всему залу как брызги от шампанского"

Оля Цибульская о концерте Тины Кароль: Она поет о любви и ее влюбленность по всему залу как брызги от шампанского

Украинская певица и телеведущая Оля Цибульская на новогодние праздники отправилась во Львов к родителям. На странице в Instagram Оля рассказала, что побывала на концерте Тины Кароль в опере.

Цибульская поделилась с поклонниками впечатлениями: "Тина респект. Сложно работать по два шоу в день живьем, но она держится молодцом и профессионалом. Крутейшие музыканты, песни, которые знают и любят и артистка на сцене, прожившая то о чем поет. Я таким верю. Потому что учить людей быть успешными, самому ничего не создав – ложь и петь о том чего не чувствуешь – тоже. Она поет о любви и ее влюбленность по всему залу как брызги от шампанского. И, слава Богу. Молодая и красивая. Счастье нам женщинам к лицу. Как и мужчинам. В Украине все лавры давно собраны и заслужены. Потому желаю новых горизонтов. И таких же аплодисментов как сегодня", – прокомментировала артистка.

Фото: Instagram