Оля Цибульская о концерте Тины Кароль: "Ее влюбленность по всему залу как брызги от шампанского"
На сцене Львовской оперы Тина Кароль дала два концерта
Оля Цибульская о концерте Тины Кароль: Она поет о любви и ее влюбленность по всему залу как брызги от шампанского
Украинская певица и телеведущая Оля Цибульская на новогодние праздники отправилась во Львов к родителям. На странице в Instagram Оля рассказала, что побывала на концерте Тины Кароль в опере.
Цибульская поделилась с поклонниками впечатлениями: "Тина респект. Сложно работать по два шоу в день живьем, но она держится молодцом и профессионалом. Крутейшие музыканты, песни, которые знают и любят и артистка на сцене, прожившая то о чем поет. Я таким верю. Потому что учить людей быть успешными, самому ничего не создав – ложь и петь о том чего не чувствуешь – тоже. Она поет о любви и ее влюбленность по всему залу как брызги от шампанского. И, слава Богу. Молодая и красивая. Счастье нам женщинам к лицу. Как и мужчинам. В Украине все лавры давно собраны и заслужены. Потому желаю новых горизонтов. И таких же аплодисментов как сегодня", – прокомментировала артистка.
Фото: Instagram
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