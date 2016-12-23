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Оля Цибульская определила пять своих главных конкуренток на роль ведущей "Евровидения" http://www.segodnya.ua/img/article/7823/97_main.1482489836.png http://www.segodnya.ua/img/article/7823/97_tn.1482489836.png Звезды Артистка предположила, кто из украинских ведущих появится на сцене песенного конкурса "Евровидение-2017", который состоится в Киеве

Оля Цибульская определила пять своих главных конкуренток на роль ведущей "Евровидения"

Сегодня, 14:00

Артистка предположила, кто из украинских ведущих появится на сцене песенного конкурса "Евровидение-2017", который состоится в Киеве

Оля Цибульская. Фото: Facebook
Оля Цибульская. Фото: Facebook

В авторской программе о шоу-бизнесе "Самые Поющие Новости" Оля Цибульская определила пять своих главных конкуренток на роль ведущей "Евровидения": Ольгу Фреймут, Снежану Егорову, Катерину Осадчую, Татьяну Терехову и Машу Ефросинину. 

При этом Цибульская отметила, что Ольга Фреймут выйдет на сцену только если там будет стерильно, Снежана Егорова – если отпустят дети, а Ефросинина и Терехова имеют все шансы: Мария уже вела конкурс в 2005 году, а Татьяна является официальным голосом конкурса более 6 лет, и даже создавала авторские фильмы о конкурсе. Себя Оля назвала самой разговорчивой и музыкальной претенденткой на эту роль.

"Я уверена, мои коллеги оценят сюрприз, взглянут на себя со стороны и расплывутся в улыбке!", – добавляет Цибульская. "Перед Новым Годом хочется дарить друг другу настроение и положительные эмоции! Это мы с командой и сделали!".
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Источник:

"Сегодня"

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