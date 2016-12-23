В авторской программе о шоу-бизнесе "Самые Поющие Новости" Оля Цибульская определила пять своих главных конкуренток на роль ведущей "Евровидения": Ольгу Фреймут, Снежану Егорову, Катерину Осадчую, Татьяну Терехову и Машу Ефросинину.



При этом Цибульская отметила, что Ольга Фреймут выйдет на сцену только если там будет стерильно, Снежана Егорова – если отпустят дети, а Ефросинина и Терехова имеют все шансы: Мария уже вела конкурс в 2005 году, а Татьяна является официальным голосом конкурса более 6 лет, и даже создавала авторские фильмы о конкурсе. Себя Оля назвала самой разговорчивой и музыкальной претенденткой на эту роль.



"Я уверена, мои коллеги оценят сюрприз, взглянут на себя со стороны и расплывутся в улыбке!", – добавляет Цибульская. "Перед Новым Годом хочется дарить друг другу настроение и положительные эмоции! Это мы с командой и сделали!".