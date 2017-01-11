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Оля Цибульская высказалась о расставании Иракли Макацария с победительницей шоу "Холостяк" http://www.segodnya.ua/img/article/7872/6_main.1484132969.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7872/6_tn.1484132969.jpg Звезды Заявление о расставании Алена Лесык сделала на своей странице в Instagram

Оля Цибульская высказалась о расставании Иракли Макацария с победительницей шоу "Холостяк"

Сегодня, 15:00

Заявление о расставании Алена Лесык сделала на своей странице в Instagram

Оля Цибульская. Фото: Instagram
Оля Цибульская. Фото: Instagram

Певица и телеведущая Оля Цибульская на странице в Instagram высказалась о расставании Иракли Макацария с победительницей шоу "Холостяк-6" – Аленой Лесык. Молодые люди расстались по инициативе Алены спустя год после окончания проекта.

Цибульская вспомнила о своей симпатии к Александру Бодянскому во время "Фабрики звезд". Оля призналась, что отношения меняются, когда выключаются камеры, и ты начинаешь узнавать человека с другой стороны.

"Очень жаль, что пара, которая прожила больше года после проекта "Холостяк" распалась. Кто-то говорит, что это пиар, а я говорю – что это жизнь. Жизнь вне камер, которая диктует свои правила. И, поверьте, я знаю, как это бывает.  На "Фабрике звезд" у меня была симпатия к одному из участников проекта – Саше Бодянскому. Мы жили под прицелом камер, и вся страна следила за развитием наших отношений, переживала и обсуждала. Я знаю, что на проекте наступает момент, когда ты перестаешь замечать режиссеров, перестаешь обращать внимание на операторов, которые постоянно рядом с тобой.  А когда проект заканчивается, ты оказываешься не в шикарном доме, где есть все, а возвращаешься в реальность – съемную квартиру с множеством проблем реальной жизни. И я знаю, как меняются отношения, когда камеры выключаются. Только тогда ты начинаешь узнавать человека с другой стороны.  Я уверена, что у ребят все сложится хорошо! И через какое-то время мы с вами увидим маленьких Лесыков и Макацарияйчиков! А быть может и Лесыков-Макацарияйчиков, кто знает", – поделилась Оля.

Заявление о расставании Лесык сделала на своей странице в Instagram. Девушка объяснила, что ей надоело проявлять инициативу в отношениях. "Дорогие друзья и подписчики! Я решила сказать вам, то, что является очевидным. Я считаю, что эту новость мы с Иракли должны были донести вам вместе! Но, видно, мне "маленькой принцессе" придется все сделать самой. Мы с Иракли больше не пара! Скажу только за себя. Мои чувства и поступки были искренними в этих отношениях! Об этом знали все – и семья Иракли, и мои близкие, и наши друзья! Я была готова на многое ради этого человека – оставить карьеру, переехать в Грузию... готова была от этого человека родить детей, строить с ним семью. Решение о расставании приняла я. Не потому, что у меня кто-то есть (Ярослав – мой друг, который сам привел меня на кастинг "Холостяк-6") и не потому, что в душе нет чувств к Иракли, просто я устала проявлять инициативу в наших отношениях! Я просто хочу быть понятой и любимой. Прежде чем вы обрушите шквал вопросов и осуждений, вспомните, что часто мы видим людей такими, какими нам хочется их видеть", –  призналась Алена.

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Фото: Instagram
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Источник:

"Сегодня"

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