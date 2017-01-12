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Оля Полякова обратилась к Нюше: "Кокошник сними" (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7875/86_main.1484220757.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7875/86_tn.1484220757.jpg Звезды Певица Нюша выбрала для съемок нового клипа оригинальный головной убор

Оля Полякова обратилась к Нюше: "Кокошник сними" (фото)

Сегодня, 15:00

Певица Нюша выбрала для съемок нового клипа оригинальный головной убор

Оля Полякова. Фото: Instagram
Оля Полякова. Фото: Instagram

Суперблондинка Оля Полякова поделилась с поклонниками на странице в Instagram неожиданным коллажем.

На снимке певица Нюша позирует на съемках своего нового клипа в головном уборе, напоминающем кокошник как у Поляковой от Patoka Studio, который она продемонстрировала во время сольного концерта во Дворце "Украина" в ноябре прошлого года.

Украинская звезда гадает, что это – плагиат или совпадение?

"Нюша золотая ручка #Нюша кокошник сними. Совпадение?", – подписала кадр.

"Такие головные уборы идут только Оле Поляковой", "На Поляковой смотрится лучше", "Оле кокошник больше идет, это уже часть образа", "Кокошник – древний русский головной убор, в чем плагиат то?", "Кокошники не носили, пока его так хорошо не пропиарила Оля", "Вот этот головной убор надо уметь нести, Ольга лучшая", – комментируют пользователи.

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Фото: Instagram 
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Источник:

"Сегодня"

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