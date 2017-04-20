Оля Полякова призналась, кто ежедневно закидывает ее письмами

Сегодня, 15:30

Суперблондинка называет своих фанатов не иначе как "Секта свидетелей Поляковой"

Оля Полякова. Фото: Facebook
Оля Полякова. Фото: Facebook

В программе "Ранок з Україною", которая выходит в эфире канала "Украина" по будням в 7:15 с ведущими Ириной Волковой и Николаем Матросовым, певица Оля Полякова призналась, кто ежедневно закидывает ее длиннющими письмами.

Суперблондинка называет своих фанатов не иначе как "Секта свидетелей Поляковой". И действительно, под ее влиянием они будто загипнотизированные несут ей огромные охапки цветов, буквально заваливая букетами.

Но есть среди них один поклонник, который придумал более оригинальный способ, как проявить свою любовь к певице – он отправляет Оле по три письма в день. "Это происходит каждый божий день уже в течение двух лет. А если, не дай бог, он забывает написать мне утром или вечером, то потом присылает письмо вдвое длиннее и страшно извиняется", – призналась Оля Полякова журналистам канала "Украина".

Впрочем, такая настойчивость певицу совершенно не пугает, ведь тайный поклонник ей в сыновья годится: "Его зовут Олег, ему 13 лет и он живет во Львове. Я читаю все его сообщения", – смеется Суперблондинка.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 7:15 на канале "Украина"!
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Источник:

телеканал "Украина"

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