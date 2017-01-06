Оля Полякова рассказала, какой подарок ей принес Дед Мороз

Оля Полякова в рождественском интервью еженедельнику "Телескоп" рассказала о том, как создает семейный уют и чем радует близких на святки. По словам певицы, в детстве ее родители всегда наряжали елку съедобными украшениями – конфетами, орехами, мандаринами, а на главный зимний праздник будущая артистка ждала в подарок цветы.

"В детстве я очень любила цветы на Новый год. Может быть потому, что зимой кроме гвоздик больше ничего не было. Тогда гвоздики вообще дарили по любому поводу – на день рождения, свадьбу…Поэтому, если получалось, на Новый год кто-то приносил нам в дом какие-то цветы, не похожие на гвоздики – и для меня это была главная радость", – рассказывает Оля Полякова.

Сегодня для своих дочерей артистка старается продлить новогоднюю сказку. Накануне праздников Маша и Алиса пишут письма Деду Морозу и "отправляют" их в морозильник. Куда сложнее Деду Морозу угодить самой артистке. "У нас принято, чтобы муж дарил мне подарки. А я же такая – мне еще надо угодить. Это мне "фу", а это я не хочу! (улыбается). Поэтому со Дня Святого Николая Вадик мне начинает приносить подарки на выбор. Авось я что-то выберу к своему дню рождения. В этом году он мне очень угодил, я получила теплый подарочек. Больше ничего у него не буду требовать. Я женщина скромная. Мне нужен один подарок, но очень дорогой", – поделилась певица.

"Рождество – это единственный праздник, когда у меня нет корпоративов и его можно провести с семьей. На Святвечер мы готовим 12 блюд, как делала моя бабушка. У нее была такая традиция, а еще она всегда готовила коливо – кашу из риса, мака и орехов. И мы, даже когда уезжаем за границу, в этот праздник обязательно готовим 12 блюд – просто вместо привычной кути у нас на столе оказываются креветки, осьминоги, какие-то банановые листья", – рассказала артистка.

При этом в своей семье артистка основала и ряд собственных рождественских традиций – в новогоднюю ночь певица загадывает желания, а к Рождеству разучивает с Машей колядки. Сейчас Полякова готовит очередной выпуск своего влога, в котором вместе с дочерью покажет, как надо колядовать.