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Оля Полякова рассказала о воспитании детей http://www.segodnya.ua/img/article/7908/47_main.1485171315.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7908/47_tn.1485171315.jpg Звезды 11-летняя Маша и 5-летняя Алиса активно занимаются верховой ездой и плаванием

Оля Полякова рассказала о воспитании детей

Украина

Сегодня, 15:30

11-летняя Маша и 5-летняя Алиса активно занимаются верховой ездой и плаванием

Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic
Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic

В программе "Утро с Украиной", которая выходит в эфир по будням в 07:15 на канале "Украина", с ведущими Николаем Матросовым и Владимиром Остапчуком, украинская артистка Оля Полякова рассказала о воспитании своих детей и их увлечениях.

В эксклюзивном интервью журналистам канала "Украина" популярная украинская певица Оля Полякова призналась, что дочки, похоже, унаследовали ее артистический талант. По словам звезды, старшая дочь Маша хорошо поет, и сама себе аккомпанирует на пианино, а у младшей Алисы прирожденный талант актрисы. "Уже сейчас понятно, что Алиса, скорее всего, будет артисткой разговорного жанра. Она часто выдает такие "перлы", что мы с мужем обхохатываемся и не успеваем фиксировать все, что она нам изображает. Уверена, что младшенькая дочь станет моей наследницей касаемо "вокабулярного" искусства", – отметила Оля.

Кроме того, 11-летняя Маша и 5-летняя Алиса активно занимаются верховой ездой и плаванием. Полякова призналась в программе "Утро с Украиной", что научила своих девочек плавать методом дрессировки, но, при этом звезда считает себя чуткой и заботливой мамой. По словам артистки, она хочет, чтобы ее дети выросли сознательными личностями, которые знают цену всем тем благам, которые их окружают.

Смотрите программу "Утро с Украиной" по будням в эфире канала "Україна" в 7:15.
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Источник:

телеканал "Украина"

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