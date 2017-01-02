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Опра Уинфри рассказала, как похудела на 18 килограммов http://www.segodnya.ua/img/article/7828/97_main.1482673284.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7828/97_tn.1482673284.jpg Звезды Телеведущая не сидела на жестких диетах

Опра Уинфри рассказала, как похудела на 18 килограммов

Сегодня, 21:43

Телеведущая не сидела на жестких диетах

Опра Унфри. Фото: AFP
Опра Унфри. Фото: AFP

Телеведущая Опра Унфри старается вести правильный образ жизни и даже продвигает идею сбалансированного питания. Недавно она похудела на 18 кг и стала акционером компании Weight Watchers, которая занимается продуктами и услугами для снижения веса.

Кроме того, Уинфри выступает лицом этой компании и снимается в рекламе. По ее мнению, основное преимущество проекта заключается в том, что для похудения не нужно терпеть какие-то лишения.

"Я всегда ела все, что люблю: макароны, тако и другие продукты. Я не чувствовала, что лишена чего-то, но продолжала худеть. Мне, как и всем людям, хочется жить полной жизнью и есть вкусную и здоровую еду. Основное преимущество программы в том, что для похудения не нужно выбирать между фигурой мечты и вкусной едой, это можно сочетать", — рассказала телеведущая.
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Источник:

ok-magazine.ru

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