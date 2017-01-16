Орландо Блум отпраздновал 40-летие в компании Дженнифер Энистон и Кэти Перри (фото)

Кэти Перри пригласила всех гостей за спиной своего возлюбленного

Актер Орландо Блум отпраздновал день рождения. 13 января звезде "Пиратов Карибского моря" исполнилось 40 лет.

Юбилей актер встретил с Кэти Перри, которая организовала для него секретную вечеринку-сюрприз в Палм-Спрингс. Певица пригласила всех гостей за спиной своего возлюбленного.

На празднике были замечены Дженнифер Энистон и Джастин Теру.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram