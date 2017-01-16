Орландо Блум отпраздновал 40-летие в компании Дженнифер Энистон и Кэти Перри (фото)
Кэти Перри пригласила всех гостей за спиной своего возлюбленного
Актер Орландо Блум отпраздновал день рождения. 13 января звезде "Пиратов Карибского моря" исполнилось 40 лет.
Юбилей актер встретил с Кэти Перри, которая организовала для него секретную вечеринку-сюрприз в Палм-Спрингс. Певица пригласила всех гостей за спиной своего возлюбленного.
На празднике были замечены Дженнифер Энистон и Джастин Теру.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Вы сейчас просматриваете новость "Орландо Блум отпраздновал 40-летие в компании Дженнифер Энистон и Кэти Перри (фото)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии