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Орландо Блум отпраздновал 40-летие в компании Дженнифер Энистон и Кэти Перри (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7885/14_main.1484556121.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7885/14_tn.1484556121.jpg Звезды Кэти Перри пригласила всех гостей за спиной своего возлюбленного

Орландо Блум отпраздновал 40-летие в компании Дженнифер Энистон и Кэти Перри (фото)

Сегодня, 11:00

Кэти Перри пригласила всех гостей за спиной своего возлюбленного

Орландо Блум. Фото: AFP
Орландо Блум. Фото: AFP

Актер Орландо Блум отпраздновал день рождения. 13 января звезде "Пиратов Карибского моря" исполнилось 40 лет.

Юбилей актер встретил с Кэти Перри, которая организовала для него секретную вечеринку-сюрприз в Палм-Спрингс. Певица пригласила всех гостей за спиной своего возлюбленного.

На празднике были замечены Дженнифер Энистон и Джастин Теру.

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