Орландо Блум увлекся Ниной Добрев после разрыва с Кэти Перри

В западных СМИ появилась информация о том, что у Нины Добрев новый роман: актриса покорила Орландо Блума, и пара уже появилась вместе на публике – на премьере фильма "Обещание".

"Они буквально не отходили друг от друга весь вечер, обмениваясь шутками и нежными взглядами. Кажется, Орландо уже успел по уши влюбиться в Нину", – заявил инсайдер в интервью американскому порталу Radar Online.

Блум и Добрев знакомы уже несколько лет, причем искра между ними проскочила еще в 2014 году на одной из вечеринок в Голливуде. Но тогда по неизвестным причинам у них ничего не вышло. Сейчас, после разрыва с певицей Кэти Перри, Орландо вспомнил о Нине и позвонил ей, а она с радостью приняла его предложение о встрече.