Отец Анджелины Джоли надеется на скорое завершение ее противостояния с Брэдом Питтом

Недавно Питт добился того, чтобы детали его развода с Джоли и переговоров насчет опеки оставались конфиденциальными и не попадали в руки третьих лиц

Отец Анджелины Джоли дал небольшое интервью, в котором рассказал, что он на стороне обоих — и своей дочери, и ее бывшего мужа Брэда Питта. "Сейчас сложный период, я не люблю говорить об этом. Но конечно, я благодарен всем за добрые пожелания и молитвы, — сказал 78-летний актер Us Weekly. — Надеюсь, скоро все разрешится".

Говоря о соглашении Джоли и Питта насчет опеки над шестерыми детьми (15-летним Мэддоксом, 13-летним Паксом, 12-летней Захарой, 10-летней Шайло, 8-летними близнецами Нокс и Вивьен), Войт отметил, что продолжает надеяться на то, что супруги смогут наладить отношения. "Я на их стороне. Не хочу, чтобы все оставалось в таком состоянии. Я за детей, — сказал актер сериала "Рэй Донован". — Мое сердце с каждым из них, и с дочерью, конечно, и с детьми".

Недавно Питт добился того, чтобы детали его развода с Джоли и переговоров насчет опеки оставались конфиденциальными и не попадали в руки третьих лиц, а оттуда — в прессу. Супруги выпустили по этому поводу совместное заявление: "Стороны и их адвокаты подписали соглашение по сохранению прав на неприкосновенность частной жизни своих детей и семьи. Теперь все документы будут конфиденциальными. Мировой судья будет привлечен для вынесения решений и разрешения возникающих вопросов. Родители должны быть едины в вопросе сохранения неприкосновенности частной жизни их детей".

В новом году Брэд Питт намерен сфокусироваться на своем здоровье. "Он сильно похудел и решил заняться собой, в частности начать следить за питанием",— рассказал источник.