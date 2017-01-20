Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости культуры Новости про звезд
Отец Анджелины Джоли надеется на скорое завершение ее противостояния с Брэдом Питтом http://www.segodnya.ua/img/article/7900/65_main.1484902547.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7900/65_tn.1484902547.jpg Звезды Недавно Питт добился того, чтобы детали его развода с Джоли и переговоров насчет опеки оставались конфиденциальными и не попадали в руки третьих лиц

Отец Анджелины Джоли надеется на скорое завершение ее противостояния с Брэдом Питтом

Сегодня, 11:00

Недавно Питт добился того, чтобы детали его развода с Джоли и переговоров насчет опеки оставались конфиденциальными и не попадали в руки третьих лиц

Питт и Джоли. Фото: AFP
Питт и Джоли. Фото: AFP

Отец Анджелины Джоли дал небольшое интервью, в котором рассказал, что он на стороне обоих — и своей дочери, и ее бывшего мужа Брэда Питта. "Сейчас сложный период, я не люблю говорить об этом. Но конечно, я благодарен всем за добрые пожелания и молитвы, — сказал 78-летний актер Us Weekly. — Надеюсь, скоро все разрешится".

Говоря о соглашении Джоли и Питта насчет опеки над шестерыми детьми (15-летним Мэддоксом, 13-летним Паксом, 12-летней Захарой, 10-летней Шайло, 8-летними близнецами Нокс и Вивьен), Войт отметил, что продолжает надеяться на то, что супруги смогут наладить отношения. "Я на их стороне. Не хочу, чтобы все оставалось в таком состоянии. Я за детей, — сказал актер сериала "Рэй Донован". — Мое сердце с каждым из них, и с дочерью, конечно, и с детьми".

Недавно Питт добился того, чтобы детали его развода с Джоли и переговоров насчет опеки оставались конфиденциальными и не попадали в руки третьих лиц, а оттуда — в прессу. Супруги выпустили по этому поводу совместное заявление: "Стороны и их адвокаты подписали соглашение по сохранению прав на неприкосновенность частной жизни своих детей и семьи. Теперь все документы будут конфиденциальными. Мировой судья будет привлечен для вынесения решений и разрешения возникающих вопросов. Родители должны быть едины в вопросе сохранения неприкосновенности частной жизни их детей".

В новом году Брэд Питт намерен сфокусироваться на своем здоровье. "Он сильно похудел и решил заняться собой, в частности начать следить за питанием",— рассказал источник.
актер, родители, Джоли, отношения, питт, отец, дочери, завершение, джон войт

Вы сейчас просматриваете новость "Отец Анджелины Джоли надеется на скорое завершение ее противостояния с Брэдом Питтом". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ok-magazine.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Анджелина Джоли. Фото: AFP

Отец Анджелины Джоли прокомментировал ее отношения с Брэдом Питтом

Вчера, 14:00

Джон Войт, хотя и находится в хороших отношениях с дочерью, узнал о ее намерении развестись с мужем наравне со всеми из СМИ

Звезды

Приемной дочери знаменитостей уже 12 лет. Фото: AFP

Биологическая мать 12-летней дочери Джоли-Питт хочет встретиться с девочкой

18 Января, 10:09

В 2005 году Джоли удочерила Захару в возрасте шесть месяцев, а через год Питт решил стать официальным приемным отцом Захары

Звезды

Анджелина Джоли. Фото: AFP

Анджелина Джоли жалуется на отсутствие поддержки Голливуда в бракоразводном процессе

16 Января, 16:30

Джоли решила заключить своеобразное "перемирие" с Питтом после того, как поняла, что ей не хватает публичной поддержки

Звезды

Сбросить 10 кг за 10 дней. Фото из открытых источников

Звездные диеты: как сбросить 10 кг за неделю

15 Января, 06:48

Злакова диета от Анджелины Джоли, грейпфрутовая - от Дженнифер Лопес и алкогольная - от Леди Гага

Звезды

Брэд Питт сильно похудел после расставания с Джоли

12 Января, 17:39

Питт снова занялся спортом, много гуляет и возвращается в нормальный ритм жизни

Звезды

Анджелина Джоли. Фото: AFP

Джоли запретила Брэду Питту поздравить дочь с днем рождения

10 Января, 14:00

В последний раз актриса позволила бывшему супругу увидеться с шестью детьми в канун Рождества в присутствии психолога

Звезды

Анджелина Джоли и Брэд Питт. Фото: AFP

Анджелина Джоли и Брэд Питт договорились вести развод конфиденциально

10 Января, 11:09

В дальнейшем Питт и Джоли планируют "выступать единым фронтом"

Звезды

Анджелина Джоли. Фото: AFP

Анджелина Джоли впервые согласилась пойти на уступку Брэду Питту

6 Января, 12:30

В скандальной битве за детей актеру удалось выиграть один раунд у жены.

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.