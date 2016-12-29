Отец Анджелины Джоли заявил, что его дочь готова к новым отношениям

Несмотря на не всегда хорошие отношения Анджелины Джоли с ее отцом Джоном Войтом, родитель все-таки осведомлен о жизни своего ребенка и даже готов общаться с прессой на эту тему, лишь бы журналисты не трогали Джоли напрямую. Бракоразводный процесс "Брэнджалины" продолжается и забирает у актрисы все силы. Анджелина часто срывалась, была не в себе. Сейчас, как говорит Войт, ситуация нормализировалась. Его дочь справилась с ситуацией, и теперь чувствует себя намного лучше.

По словам Джона, Джоли пребывает в прекрасном расположении духа и даже готова ходить на свидания, если ей встретится достойный мужчина: "У Анджелины сейчас все хорошо — она выглядит намного лучше, чем раньше. Не уверен, но вероятно, она уже готова ходить на свидания. Новогодние праздники мы собираемся провести вместе с детьми и Анджелиной, что не может не радовать", – признался актер.