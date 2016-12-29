Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Отец Анджелины Джоли заявил, что его дочь готова к новым отношениям http://www.segodnya.ua/img/article/7836/53_main.1482854713.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7836/53_tn.1482854713.jpg Звезды Актриса даже готова ходить на свидания, если ей встретится достойный мужчина

Отец Анджелины Джоли заявил, что его дочь готова к новым отношениям

Сегодня, 02:26

Актриса даже готова ходить на свидания, если ей встретится достойный мужчина

Джон Войт. Фото: AFP
Джон Войт. Фото: AFP

Несмотря на не всегда хорошие отношения Анджелины Джоли с ее отцом Джоном Войтом, родитель все-таки осведомлен о жизни своего ребенка и даже готов общаться с прессой на эту тему, лишь бы журналисты не трогали Джоли напрямую. Бракоразводный процесс "Брэнджалины" продолжается и забирает у актрисы все силы. Анджелина часто срывалась, была не в себе. Сейчас, как говорит Войт, ситуация нормализировалась. Его дочь справилась с ситуацией, и теперь чувствует себя намного лучше.

По словам Джона, Джоли пребывает в прекрасном расположении духа и даже готова ходить на свидания, если ей встретится достойный мужчина: "У Анджелины сейчас все хорошо — она выглядит намного лучше, чем раньше. Не уверен, но вероятно, она уже готова ходить на свидания. Новогодние праздники мы собираемся провести вместе с детьми и Анджелиной, что не может не радовать",  – признался актер.
актер, Джоли, отношения, отец, Анджелина Джоли, джон войт

Вы сейчас просматриваете новость "Отец Анджелины Джоли заявил, что его дочь готова к новым отношениям". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Starslife, cosmo.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Брэд Питт. Фото: AFP

Брэд Питт назвал Джоли плохой матерью

26 Декабря, 13:30

Через своих адвокатов актер обвинил экс-супругу в отсутствии самоконтроля

Звезды

Российская модель с губами как у Джоли, призналась, что ей нравятся плохие парни

25 Декабря, 07:00

Алена Есипова говорит, что очень влюбчивая

Звезды

Анджелина Джоли. Фото: AFP

Анджелина Джоли удивилась новой просьбе Брэда Питта

23 Декабря, 14:30

Адвокаты актера подали ходатайство с целью уберечь детей от разглашения конфиденциальной информации

Звезды

Джоли и Питт. Фото: AFP

Адвокаты Брэда Питта просят суд засекретить записи Анджелины Джоли

23 Декабря, 11:30

Юристы актера утверждают, что Джоли и ее команда поставили под угрозу частную жизнь детей

Звезды

Питт и Джоли. Фото: AFP

Старший сын Джоли грозится опубликовать компрометирующие видео ее ссор с Питтом

22 Декабря, 15:00

Мэдокс хочет вмешаться в судебное разбирательство родителей

Мир

Художник изобразил в одной иллюстрации все главные события уходящего года

Художник изобразил в одной иллюстрации все главные события уходящего года

22 Декабря, 04:10

В иллюстрации упомянуты как известные моменты в спорте, политике и шоу-бизнесе, так и трагические события

Звезды

Анджелина Джоли. Фото: AFP

Анджелина Джоли с дочерью отправились по магазинам в день рождения Брэда Питта

20 Декабря, 17:10

Шайло очень интересуется фотографией

Звезды

Анджелина Джоли. Фото: AFP

Анджелина Джоли не ожидала от Брэда Питта отверженной борьбы за детей

19 Декабря, 02:26

Сейчас актриса находится в угнетенном состоянии

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.