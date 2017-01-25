Отец Анджелины Джоли жестко раскритиковал Майли Сайрус за марш против Трампа (фото)

Отец Анджелины Джоли актер Джон Войт жестко раскритиковал певицу Майли Сайрус и актера Шайю ЛаБафа за участие в женском марше, передает TMZ.

По словам актера, знаменитости настраивают молодое поколение против правительства США и президента Дональда Трампа.

Вместе с тем, Войт назвал действия артистов государственной изменой. "Этот марш против президента — серьезная и крайне разрушительная вещь", — отметил он.

Напомним, что 21 января в США, Канаде, Великобритании, и Австралии прошли женские марши. Их участники протестовали против Трампа, вступившего в должность главы государства днем ранее.