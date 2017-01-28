Отец Бритни Спирс живет за счет дочери
Джейми Спирс стал опекуном певицы в 2008-м по решению суда после того, как Бритни перенесла нервный срыв
Отец 35-летней Бритни Спирс и ее опекун в ближайшее время намерен перекупить поместье дочери, причем, практически за бесценок. Об этом сообщило интернет-издание contactmusic.com.
На днях адвокат Эндрю Уэллет, занимающийся делами Джейми Спирса, заявил, что его клиент решил купить принадлежащее Бритни поместье за 59 688 долларов. И заверил, что, это якобы чрезвычайно выгодная сделка как для Джейми, так и для Бритни. Однако эксперты утверждают, что на самом деле этот объект стоит в разы дороже, и Джейми просто пользуется своим положением, чтобы пополнить собственный банковский счет.
Спирс стал опекуном певицы в 2008-м по решению суда после того, как Бритни перенесла нервный срыв. Тогда певица, нервы которой не выдержали стресса, возникшего в результате бракоразводного процесса и битвы за опеку над детьми, пыталась разбить машины на автостоянке, запиралась в ванной, отказываясь выходить. Вот суд и счел, что Бритни необходим опекун, который бы присматривал за ней самой и ее финансами. За свою работу Джейми запросил 130 тысяч долларов в год, которые и получает вот уже почти 9 лет. За это время Бритни успела полностью оправиться от срыва. Она реанимировала свою карьеру, успешно воспитывает сыновей. А недавно у нее начался новый бурный роман — с Сэмом Асгари, в которого, как призналась на днях певица, "она безумно влюблена".
Но выйти из-под опеки отца Бритни так до сих пор не удалось, хотя за это время суд не раз рассматривал этот вопрос. Каждый раз Джейми удавалось продлить свои полномочия.
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