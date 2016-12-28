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Отель, детектив и Alyosha: Карпаты снимали под Киевом, а Германию – в КПИ (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7839/45_main.1482931201.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7839/45_tn.1482931201.jpg Звезды В центре сюжета – история 18-летней девушки, круглой сироты Нины, которая мечтает когда-нибудь стать владелицей отеля

Отель, детектив и Alyosha: Карпаты снимали под Киевом, а Германию – в КПИ (фото)

Вчера, 17:30

В центре сюжета – история 18-летней девушки, круглой сироты Нины, которая мечтает когда-нибудь стать владелицей отеля

  • Процесс. Был сложным, но очень интересным
  • У отеля. Группа работала вне павильонов
  • Горничная. Случайно узнала чужую тайну
  • Певица сыграла в сериале саму себя
  • На улице. Приходилось подстраиваться под погоду
  • Не обойдется и без любовной линии
  • В перерывах грелись как могли
  • Локации — в Межигорье и Конча-Заспе
  • Главные герои. Будут что-то скрывать

Сразу после новогодних огоньков — время премьер: 9 января на канале "Украина" стартует 100-серийная детективная мелодрама "Райское место". "Сегодня" побывала на съемках сериала.

О ЧЕМ. В центре сюжета — история 18-летней девушки, круглой сироты Нины, которая мечтает когда-нибудь стать владелицей отеля. А пока она приобретает опыт работы горничной в гостинице "Райское место", который находится в живописных Карпатах. Именно этот отель станет камнем преткновения на пути к счастью девушки.

Как рассказала нам сценарист Татьяна Гнедаш, драма будет динамичной. "Я уверена, что каждый из 100 вечеров за просмотром сериала подарит телезрителям приятные эмоции и заставит задуматься о многих жизненных ситуациях. Сегодня людям не хватает обычной повседневной радости. Поэтому я пишу сказки: хочу, чтобы наш зритель стал добрее", — комментирует предстоящую премьеру автор сценария.

ЛЕСА И КИЕВ. Режиссер картины Дмитрий Гольдман рассказал, что события сериала происходят в западной части Украины. Но карпатские леса, оказалось, несложно найти и в... Киевской области! Некоторые сцены снимали в Межигорье и Конча-Заспе, а сам отель "Райское место" расположился в знаменитой "Хонке". Германию команда Front Cinema нашла на проспекте Победы около КПИ. "События разворачиваются в Закарпатье, в современном мире. Однажды происходит убийство, и 100 серий герои картины пытаются понять, кто за этим стоит. Наше "Райское место" находится в живописном и очень красивом месте. Главную роль исполняет Клава Дрозд — совершенно фантастически талантливая девочка! Я всегда стремлюсь найти новые одаренные лица, поэтому не боюсь экспериментировать с молодыми актерами", — рассказал Дмитрий Гольдман.

О СНЕГЕ. Продюсер проекта Саша Ткаченко призналась, что снимать зимние проекты всегда непросто, так как погода не всегда сопутствует съемкам. "В этом году зима началась рано, и неожиданная перемена погоды нас часто подводила. Например, когда выпал первый снег, вся съемочная группа лопатами убирала его, так как по графику мы снимали в тот день октябрь. И наоборот — снег растаял, и мы включаем пушки с искусственным снегом, так как у нас уже должен быть январь... Сложность еще в том, что весь этот снег нужно не только собирать, но и утилизировать", — жалуется Саша Ткаченко. Актерам же в весенней одежде и туфлях пришлось сниматься по несколько дублей в минусовую температуру в заснеженном лесу Конча-Заспы — их смелости можно было только позавидовать, ведь мы с фотографом буквально минут через 40 хорошенько промерзли в своих зимних пуховиках и сапогах.

УДРАЛИ КОНИ. Почти каждый день происходят забавные случаи, которые помогают разрядить обстановку и посмеяться от души с коллегами. "В одной из сцен нужно было проехаться верхом, а я с детства хорошо лажу с лошадьми. Я не знаю, что нашло на этих животных, но когда дело дошло до съемки, они разбежались. Просто сорвались ни с того ни с сего и рванули в лес. Никто так и не понял, в чем же была причина их такого поведения. Пришлось их потом искать, ловить, останавливать!" — поделился Павел Москаль, который сыграл самого отрицательного персонажа в картине — Левка Дзюбу.

ЗВЕЗДЫ. Интересно, что в этом сериале также сыграла роль певица Alyosha. Она сыграла саму себя — артистка приедет поздравлять постояльцев отеля с юбилеем, который затянется аж на два эпизода. По словам звезды, она давно мечтала попробовать себя в качестве актрисы. "Как творческий человек, я всегда интересуюсь разными сферами искусства, помимо музыки. Кино и телевидение — это своеобразное таинство, вникнуть в которое дано не каждому. Я надеюсь в будущем еще сильнее приобщиться к украинскому кинопроизводству, ведь этот процесс меня невероятно увлек", — рассказала певица.
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Автор:

Мария Рубан

Источник:

"Сегодня"

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