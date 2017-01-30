Откровенный белый костюм Насти Каменских испачкали краской (фото)

На днях Потап и Настя представили клип на новую песню "Я……Я"

Певица Настя Каменских на странице в Instagram показала откровенный и сексуальный образ. Напомним, на днях Потап и Настя представили клип на новую песню "Я….Я".

Страстное музыкальное послание символизирует начало нового творческого десятилетия группы.

Для съемок Каменских выбрала смелый наряд, состоящий из белого боди и накидки с длинными рукавами. На снимке певица позирует в костюме, испачканном красной краской.

"Невероятно! Наш новый клип посмотрело уже столько людей", – подписала кадр звезда.

"Это взрослая и глубокая работа, в которую мы вложили все свои переживания. Я особенно в нее погрузилась, прочувствовав это соединение любви, боли и страсти, которое пытается вырваться наружу", – рассказала о видеоработе артистка.

Фото: Instagram

Отметим, что клип уже посмотрело свыше 1,3 миллиона пользователей.