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Откуда у 19-летней Кайли Дженнер гигантский шрам (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7870/67_main.1484091423.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7870/67_tn.1484091423.jpg Звезды Время от времени из-под ультракоротких юбок и шорт младшей сестры Ким Кардашьян выглядывает гигантский шрам на левой ноге

Откуда у 19-летней Кайли Дженнер гигантский шрам (фото)

Сегодня, 06:46

Время от времени из-под ультракоротких юбок и шорт младшей сестры Ким Кардашьян выглядывает гигантский шрам на левой ноге

Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner
Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner

19-летняя Кайли Дженнер выставляет напоказ всю свою жизнь: от бесчисленных домашних питомцев до поцелуев с бойфрендом Тайгой. Правда, даже у такой Instagram-дивы, как Кайли, есть свои секреты. Время от времени из-под ультракоротких юбок и шорт Дженнер-младшей выглядывает гигантский шрам на левой ноге, – пишет peopletalk.

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Оказывается, этот шрам – последствие игры в прятки с 21-летней сестрой Кендалл. Во время пресс-конференции с фанатами Кайли обмолвилась об этом: "Когда мне было пять, мы с сестрой играли в прятки, и я спряталась за высоченными закрытыми воротами, из которых торчали острые металлические палки. Кендалл меня не нашла, и мне пришлось перелезать через эти ворота. Я упала, и кол воткнулся мне в ногу. Я пыталась его вытащить, но он насквозь проткнул мне ногу".

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Так и появился шрам, который сегодня Кайли демонстрирует в Instagram и на красных дорожках, надевая платья с высоким разрезом (например, то, в котором она вчера была на церемонии вручения премии "Золотой глобус").

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Фото опубликовано Kylie (@kyliejenner)

Кардашьян, Дженнер, Кайли Дженнер

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