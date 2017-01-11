Откуда у 19-летней Кайли Дженнер гигантский шрам (фото)
Время от времени из-под ультракоротких юбок и шорт младшей сестры Ким Кардашьян выглядывает гигантский шрам на левой ноге
19-летняя Кайли Дженнер выставляет напоказ всю свою жизнь: от бесчисленных домашних питомцев до поцелуев с бойфрендом Тайгой. Правда, даже у такой Instagram-дивы, как Кайли, есть свои секреты. Время от времени из-под ультракоротких юбок и шорт Дженнер-младшей выглядывает гигантский шрам на левой ноге, – пишет peopletalk.
Оказывается, этот шрам – последствие игры в прятки с 21-летней сестрой Кендалл. Во время пресс-конференции с фанатами Кайли обмолвилась об этом: "Когда мне было пять, мы с сестрой играли в прятки, и я спряталась за высоченными закрытыми воротами, из которых торчали острые металлические палки. Кендалл меня не нашла, и мне пришлось перелезать через эти ворота. Я упала, и кол воткнулся мне в ногу. Я пыталась его вытащить, но он насквозь проткнул мне ногу".
Так и появился шрам, который сегодня Кайли демонстрирует в Instagram и на красных дорожках, надевая платья с высоким разрезом (например, то, в котором она вчера была на церемонии вручения премии "Золотой глобус").
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