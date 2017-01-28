"Отправить Джигурду в психиатрическую клинику": в России написали петицию против актера

Авторы петиции утверждают, что ими движет "чувство обычной жалости к человеческому созданию"

В сети появилась петиция с требованием к министру здравоохранения России Веронике Скворцовой отправить скандального актера Никиту Джигурду на принудительное медицинское лечение.

Коллективная просьба была опубликована на change.org и собрала пока всего 200 голосов.

Авторы петиции утверждают, что ими движет "чувство обычной жалости к человеческому созданию".

"Люди в силу многих причин зачастую не замечают проблемы других. Тем более когда эти проблемы испытывают люди "в телевизоре"", — говорится в обращении.

Кроме того, авторы петиции также добавили, что делать шоу, основанное на проблемах больного человека, — это как минимум негуманно.

"Мы просим госпожу Скворцову обеспечить Джигурде возможность принудительного лечения в психиатрической или реабилитационной клинике", — говорится в петиции.

Ранее сообщалось про скандальный развод актера с его супругой. Тогда Джигурда опубликовал домашнее видео с пьяной женой.