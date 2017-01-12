Пальмы и коктейли: актриса Мария Горбань в купальнике показала, как проводит отпуск (фото)
На одном из снимков Горбань позирует у бассейна в черном бикини
Актриса Мария Горбань порадовала поклонников на странице в Instagram яркими фото.
Звезда сериала "Кухня" отправилась на отдых в теплые края. Актриса выбрала для отпуска Шри-Ланку.
Мария продемонстрировала идеальную фигуру. На одном из снимков Горбань позирует у бассейна в черном бикини.
Актриса распивает коктейли и принимает солнечные ванны.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
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