Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости культуры Новости про звезд
Пальмы и коктейли: актриса Мария Горбань в купальнике показала, как проводит отпуск (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7875/62_main.1484217667.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7875/62_tn.1484217667.jpg Звезды На одном из снимков Горбань позирует у бассейна в черном бикини

Пальмы и коктейли: актриса Мария Горбань в купальнике показала, как проводит отпуск (фото)

Сегодня, 14:00

На одном из снимков Горбань позирует у бассейна в черном бикини

Мария Горбань. Фото: Instagram
Мария Горбань. Фото: Instagram

Актриса Мария Горбань порадовала поклонников на странице в Instagram яркими фото.

Звезда сериала "Кухня" отправилась на отдых в теплые края. Актриса выбрала для отпуска Шри-Ланку.

Мария продемонстрировала идеальную фигуру. На одном из снимков Горбань позирует у бассейна в черном бикини.

Актриса распивает коктейли и принимает солнечные ванны.

1_1700

Фото: Instagram 

2_804

Фото: Instagram 
отдых, отпуск, коктейли, актриса, кухня, бикини, instagram, мария горбань, горбань

Вы сейчас просматриваете новость "Пальмы и коктейли: актриса Мария Горбань в купальнике показала, как проводит отпуск (фото)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Мария Горбань Фото: Instagram

Актриса Мария Горбань в бикини бросила вызов Ким Кардашьян (фото)

10 Октября 2016, 10:01

На пляже Горбань устроила откровенную фотосессию 

Звезды

<p>Мария Горбань&nbsp;Фото: Instagram&nbsp;</p>

Актриса Мария Горбань в бикини наслаждается отдыхом на Бали (фото)

14 Июля 2016, 15:30

Звезда показала фиугуру

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.