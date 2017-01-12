Пальмы и коктейли: актриса Мария Горбань в купальнике показала, как проводит отпуск (фото) Сегодня, 14:00 Просмотров: ...

На одном из снимков Горбань позирует у бассейна в черном бикини

Мария Горбань. Фото: Instagram

Актриса Мария Горбань порадовала поклонников на странице в Instagram яркими фото. Звезда сериала "Кухня" отправилась на отдых в теплые края. Актриса выбрала для отпуска Шри-Ланку. Мария продемонстрировала идеальную фигуру. На одном из снимков Горбань позирует у бассейна в черном бикини. Актриса распивает коктейли и принимает солнечные ванны. Фото: Instagram Фото: Instagram