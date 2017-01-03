Памела Андерсон покидает Голливуд

Памела Андерсон на днях огорчила своих американских фанатов, объявив, что навсегда покидает континент. Как утверждает 49-летняя актриса, она намерена навсегда перебраться в Европу. Об этом сообщило интернет-издание cоntactmusic.com.

"Я вдруг осознала, что к настоящему времени большая часть моих друзей перебралась во Францию и в Британию, в Америке их осталось гораздо меньше. Вот я и решила, что в наступающем году настало время и для меня осуществить давнюю мечту — переехать в Европу . И теперь активно подыскиваю квартиру в Лондоне или Париже…", — заявила Андерсон.

Памела хочет сделать свой вклад в спасение планеты от глобального потепления. "Я устала ждать, когда правительства начнут принимать серьезные меры по предотвращению дальнейшего стремительного изменения климата. И хочу лично убедить как можно больше людей перейти на использование "зеленой", то есть экологичной энергии. Ведь, в конечном счете, все зависит от выбора, который делает каждый из нас…", — объяснила Андерсон.