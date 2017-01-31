Памела Андерсон снова сильно изменилась (фото)
Для выхода в свет Андерсон выбрала платье с пышной юбкой и глубоким декольте
Недавно Памела Андерон удивила фанатов изменениями во внешности. Актриса перенесла несколько пластических операций, после которых ее трудно узнать.
На днях звезда появилась на приеме 40th Best Award Gala в Париже. Памела изменилась до неузнаваемости.
Для выхода в свет 49-летняя Андерсон выбрала платье с пышной юбкой и глубоким декольте от Vivienne Westwood, которое подчеркнуло ее роскошный бюст.
Фото: www.instagram.com/giacinta.ruspoli
Фото: Instagram
Памела вместе со своим старшим сыном Брэндоном на благотворительном мероприятии фонда Шона Пенна "Help Haiti".
Фото: REX
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