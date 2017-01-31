Памела Андерсон снова сильно изменилась (фото)

Для выхода в свет Андерсон выбрала платье с пышной юбкой и глубоким декольте

Недавно Памела Андерон удивила фанатов изменениями во внешности. Актриса перенесла несколько пластических операций, после которых ее трудно узнать.

На днях звезда появилась на приеме 40th Best Award Gala в Париже. Памела изменилась до неузнаваемости.

Для выхода в свет 49-летняя Андерсон выбрала платье с пышной юбкой и глубоким декольте от Vivienne Westwood, которое подчеркнуло ее роскошный бюст.

Фото: www.instagram.com/giacinta.ruspoli

Фото: Instagram

Памела вместе со своим старшим сыном Брэндоном на благотворительном мероприятии фонда Шона Пенна "Help Haiti".

Фото: REX