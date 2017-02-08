Памела Андерсон снялась в рекламе нижнего белья

Сегодня, 11:00

49-летняя знаменитость в видео раздевается, включает музыку и одна ложится в постель 

 

Памела Андерсон. Фото: AFP
Памела Андерсон. Фото: AFP

Актриса Памела Андерсон стала лицом нижнего белья "Coco de Mer" и снялась в  рекламном ролике в преддверии Дня святого Валентина.

49-летняя актриса продемонстрировала все достоинства фигуры. В видео она скидывает из себя одежду, включает музыку и одна ложится в постель.

"К черту День святого Валентина",— говорит звезда Playboy в финале ролика.

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Источник:

"Сегодня"

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