Павел Шилько назвал важную проблему украинского шоу-бизнеса

Сегодня, 15:00

В своем диалоге с украинским продюсером Еленой Мозговой Павел Шилько призвал украинских артистов записывать дуэты

Павел Шилько и Елена Мозгова. Фото: Facebook
Павел Шилько и Елена Мозгова. Фото: Facebook

Генеральный продюсер профессиональной музыкальной премии YUNA 2017 назвал одну из важных проблем украинской музыки, с которой экспертный совет и члены жюри столкнулись в этом году.

Гостем вчерашнего выпуска программы "Моя Музыка" на телеканале М2 стал генеральный продюсер профессиональной музыкальной премии YUNA – Павел Шилько. В своем диалоге с украинским продюсером Еленой Мозговой, Павел Шилько призвал украинских артистов записывать дуэты.

По словам музыкального продюсера, сейчас на рынке очень малая конкуренция именно в номинации "Дуэт года". А для того, чтобы получался новый, необычный, а главное, качественный продукт, исполнителям нужно экспериментировать. В своей речи Шилько призвал талантливых музыкантов не боятся и пробовать создавать что-то новое и необычное.

"Коллаборация – один из лучших способов продвижения музыки, о чем свидетельствует мировая практика, – комментирует свою позицию Павел Шилько. – Главное понимать, что мы все делаем благое дело и важно популяризировать украинскую музыку. Мне приятно, что за шесть лет премии YUNA , мы помогли многим талантливейшим артистам. Уверен, что откроем ещё больше достойных имен и оценим их по достоинсву".

Напомним, что в этом году церемония награждения состоится 21 февраля во Дворце "Украина".
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