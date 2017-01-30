Павло Зибров: "Я не скуплюсь проявлять чувства к жене"

Народный артист Украины Павел Зибров в последнее время решается на различные эксперименты: так, певец сыграл "Зибрембо" в юмористическом шоу, отыграл диджей-сет в ночном клубе, спел про "Укрзализныцю", а теперь снялся в молодежном ромкоме "Инфоголик". Фильм, снятый по заказу телеканала НЛО TV, совместно с Idea Production, студией "Мамахохотала" и Multi Media Distribution, выходит в прокат в Украине 2 марта.

Сайт "Сегодня.ua" решил пообщаться с Павлом Зибровым, чтобы из первых уст узнать, как народному артисту работалось на съемочной площадке молодежного кино.

- Павел Николаевич, не так давно вы снялись в клипе группы "Плюшевый Бруклин" "Лова-лова". Почему вас заинтересовала эта идея?

- Сначала не заинтересовала, но ребята из "Мамахохотала" оказались очень настойчивыми. Вы же понимаете, я классик – консерватория, классическое отделение. Понятно, что певец серьезный. И я подумал: для кого же я буду петь рэп? Но ребята меня убедили: "Вы не понимаете, вот только вы рэпнете на эту актуальную тему с назначением Войцеха Бальчуна на "Укрзализныцю", вы станете через пару дней суперпопулярным среди другой категории – молодежи, студенчества". К тому же меня жена, моя Марина Владимировна (она и мой директор, и продюсер), уговорила попробовать. Я и попробовал! Оказалось, что не так уж и просто тот рэп записывать. Если бы я был безголосый, мне, возможно, было бы легче прочитать. Часа полтора мы писали, я даже мокрел. Сухо, синкопы надо отбивать, попадать в ритм, такт говором, а не пением. Записали, а они говорят: "Павел Николаевич, а что вы делаете завтра?" Собирались клип записывать – быстро у них все так! Но я подумал, что и нормально, почему бы и не записать.

- С командой нашли общий язык?

- Мне понравилась команда, четко все расписано, нет никаких проволочек. Видно, что они знают, что они снимают, а не пальцем в небо... Все было "чотко"! Когда клип пошел в интернет, я как раз возвращался из Житомира, пока я ехал, меня обзвонили все центральные телеканалы и попросили дать комментарий по этому поводу. Пока в Киев доехал, подумал: "Ого, шоколад какой!". К завтра у меня уже были прямые эфиры на ТВ и радио. И я понял, что ребята молодцы. Очень благодарен судьбе, что я открыл для себя еще и рэп, и молодую аудиторию.

- Кроме восторженных отзывов, были и отрицательные, даже хотели лишить вас звания Народного артиста. У вас не было проблем?

- Новостью о рэпе и Зиброве накрыла не только Украину, но и Польшу, мне многие писали. Но негатива было 5% из 100. Мы все это вовремя перевели на шутку, все поняли, что не нужно конфронтации, я не залезаю в их бизнес, не думаю делать никакой революции на железных дорогах. Летом я летел в одном самолете с помощником Войцеха. Он поляк с украинскими корнями, мы с ним нормально пообщались. А потом мы за обедом встретились с самым Бальчуном. Он меня увидел, очки снял: "О, Зибров, узнал-узнал". Я говорю: "Ну что, бить меня не будете? На дуэль не будете вызывать?" За 10 минут мы перешли на "ты" как музыканты: я попсовик, он рокер. Быстро нашли общий язык. И договорились как-то даже записать дуэт.

- Как вам удается так легко относиться к критике? Самоирония у вас от природы или вы тренировали ее как-то?

- Лучше я буду стебаться сам над собой, чем другой. Я сам себя прощу, сам себя пойму. И доверие у людей, когда сам Зибров смеется над собой – ну, разве не так? Мне было бы неприятно, если бы кто-то смеялся надо мной десяток минут. А так я открыт для всего нового. Играл же Зибрембо в "Лиге смеха", теперь вот снялся в молодежной комедии "Инфоголик".

- Вы сразу согласились на роль, или у вас были вопросы к сценарию "Инфоголика"?

- Я тщательно просмотрел сценарий – и мне очень понравилось! Особенно моя роль. Она, опять же, стебная, но такая живая и классная! Мне интересно побыть актером, слушаться режиссера, следить за камерой, за светом, попадать в такт с партнерами – это очень интересная работа. У меня классный персонаж с бородой – не могу рассказывать конкретику, потому что это сюрприз для зрителей. Но скажу, что я буду в необычном образе – немного рока, немного таинственности.

- Инфоголизм лично вас касается как-то?

- С этими Фейсбуками, Инстаграмами и всем другим совсем изменилась жизнь. Есть свободная минута – и ты сразу залезаешь в телефон, гоняешь по всему миру, смотришь всех своих знакомых. С одной стороны, это хорошо – это осведомленность, ты можешь и музыку послушать, и новости почитать, и посмотреть фильмы. А с другой стороны, эта установка "я могу себе позволить все" отнимает очень много времени и мешает сосредоточиться на делах, которые нужно делать. Главное – выйти вовремя из этого информационного потока, а эта зараза занимает время. Это болезнь, которая прогрессирует каждый день. Если раньше этим взрослые занимались, потом студенты, то сейчас дети, которым 2,5-3 года. Это проблема. Коснулась она и меня, и жены, и ребенка. Я перед сном думаю: "почитаю немного новости". И все, так сидишь до двух ночи, а потом не высыпаешься, с головой глупой. И утром ты встаешь – и опять проверяешь, кто что лайкнул, кто что написал. А еще надо отреагировать. Нам надо всем притормозить! Думать и заниматься этим, дозировано.

- Как вам работалось с молодой командой, которая делала фильм?

- Я никогда со "старперами" не снимался – думаю, что с ними так же приятно. Но здесь подобралась замечательная команда профессионалов. И возраст здесь имеет значение только в том смысле, что молодые знают, чего они хотят.

- Как вы готовились к роли? Не трудно было перевоплотиться из народного артиста в персонажа комедии?

- Да ну! Пафос убрал – и работать! Если ты уже подписался на роль, значит, выполняй задания режиссера и съемочной команды. Пафос, апломб, удобно тебе или неудобно, хочется или не хочется – ты должен делать. Ты народный, или безродный – ты в команде.

- А у вас был звездный райдер?

- Разве без него можно? (смеется). Мы снимали одну из сцен с яйцами, которые были сварены вкрутую. Сцену долго снимали, я был голоден и попросил съесть половину тех яиц. Еще был огурец, помидоры, хлеб. Это и был мой райдер! Я не привередлив. Понимаю, как достаются эти деньги, что я буду обдирать продюсеров как липку? У меня три дня было занято для съемок, я мог бы повыступать в это время, заработать неплохие деньги. Но кто, как не мы, будем помогать украинскому кино становиться на ноги? То-то же...

- Повлияет ли ваше "вливание в молодежную тусовку" на ваше творчество?

- В некотором роде. Сейчас мы с Потапом планируем записать одну песню – это мой старый шлягер. Потап меня увидел в "Лова-лова" и говорит: "Жаль, что раньше не догадался – давай с тобой что-то вытворим вместе". Будем вытворять! Петя Мага помог нам с запевами – и они стали смешными. Думаю, что будет интересный тандем.

- По вашему мнению, чего не хватает украинскому кино?

- Поддержки государства не хватает, бюджетирования. Какой бы ни была Россия, но у них там миллионы-миллиарды спонсорских взносов. У нас этого нет. И это мешает нам сдвинуться с места. Все работают на энтузиазме. Это прекрасно, но кто так долго протянет?

- От грустного к веселому. "Инфоголик" – романтическая комедия, в которой говорится и о любви тоже. У молодежи своеобразное понимание этого понятия, а что для вас любовь?

- Любовь – она разная. Сначала это "ахи-охи", на интуитивно-интимном, бурном всплеске. Этот период проходит. Затем человек осознает, что должен брать на себя ответственность. А женщина – быть рядом. Затем любовь идет на душевном уровне... Ты понимаешь, что ты вошел в душу, тело, сердце, волосы, глаза, в кровь – и оно уже твое. Здесь главное его поддерживать, подпитывать. Без этого любовь отмирает, остается только оболочка, внешнее. Поэтому очень правильно одному и второму стараться подбрасывать дрова в костер – придумывать путешествия, удивлять, дарить подарки. Не надо колье за 5 тыс. долларов – достаточно булочку испечь, салат нарезать, слово приятное сказать.

- На носу 14 февраля. Рецепт идеального Дня святого Валентина от Павла Зиброва?

- Многие годы я работаю, концерты 14 февраля – так уж сложилось. Но утром стараюсь пойти на кухню и заранее приготовить что-то вкусное, тортики купить, ребенку – гривневые банкноты подложить, нарисовать сердечко, написать что-то важное. Фантазии много не нужно – внимание важней! Но признаваться в любви нужно не только в день влюбленных. Малая моя, Диана, мне почти каждый день говорит: "Папа, я тебя ТАААК люблю", без повода. И я не скуплюсь проявлять чувства к ней и к жене – без этого невозможно.

- Представьте, что вы могли бы сыграть кого угодно – какую роль вы бы выбрали?

- Я бы сыграл в фильме "Мистер Х". Там образ такой интересный, герой-любовник все же, есть страсти, мордасти. Георг Отс был замечательным в этой роли, а я бы сделал мюзикл на современный манер. И играл бы главную роль, и спел бы "Арию Мистера Х", которая уже давно есть в моем репертуаре. Это клево было бы – моя мечта! Поэтому режиссеры, слушайте!

- Почему зрителю нужно идти на комедию "Инфоголик"?

- Потому что она хорошая. Это очень добрая лента о каждом из нас. И фильм имеет неожиданные сюжетные повороты. Инфоголик – само название уже говорит за себя!