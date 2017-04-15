Пэрис Джексон переживает, что ее брат живет без опекуна

Сегодня, 02:12

15-летний Бланкет живет в доме своей бабушки один

Пэрис Джексон. Фото: AFP
Пэрис Джексон. Фото: AFP

Пэрис Джексон, единственная дочь Майкла Джексона, обеспокоена бытом своего младшего брата Бланкета, который в свои пятнадцать лет живет сам, без причитающегося ему завещанием отца, опекуна.

Согласно завещанию Майкла, опекуном парня назначена его сестра Рэбби, однако та не только не помогает мальчишке, но и плетет интриги, настраивая свою мать Кэтрин, мать Майкла, против ее же внуков. Так, со дня своего прилета из Лондона, Кэтрин так и не нашла возможности встретится со своими внуками, а ведь она находится в Америке уже больше двух недель. Бланкет живет в доме своей бабушки в Калабасасе, а та еще в начале января отправилась в Лондон к дочери Джанет, родившей первенца. После возвращения она остановилась у той самой Рэбби, так что подросток живет фактически сам вот уже три месяца. Иногда к нему заходят дядя ТиДжей и его жена, однако это, по мнению Пэрис, явно недостаточно – сообщает tmz.com.

Девушка уверена, что Рэбби и другие дети Кэтрин настраивают бабушку против собственных внуков из меркантильных соображений. Как доказательство – недавний иск матери певца, в котором она требует расширить свои полномочия и получить возможность управлять недвижимостью Майкла. Это противоречит завещанию Джексона, в котором оговорено, что за подобные попытки она может потерять все наследство сына.
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Источник:

Starslife

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