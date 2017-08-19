Пэрис Хилтон путешествует по миру с 30 чемоданами

Пэрис Хилтон никогда не появляется на публике в одном и том же наряде дважды. А в новом интервью People Пэрис решила уточнить размеры своего гардероба: оказывается, вещей у нее столько, что путешествовать Хилтон приходится минимум с 30 чемоданами.

Каждое лето Пэрис проводит на Ибице, где "подрабатывает" диджеем, и перевозит туда весь свой гардероб: "Каждое лето я задерживаюсь здесь на несколько месяцев, так что привожу тридцать с чем-то чемоданов. Обычно я даже не надеваю большую часть привезенных вещей, покупаю новые. Я просто пакую все, что у меня есть".

Аксессуаров у Пэрис тоже более чем достаточно: "Одних только сумок у меня, наверное, где-то с 5 000. И обуви тоже очень много, потому что у меня есть еще и своя линия обуви, так что каждый сезон мне присылают новые модели, и я покупаю еще что-то сама".