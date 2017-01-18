Пэрис Хилтон в купальнике с глубоким вырезом засветила грудь (фото)
35-летняя Пэрис вместе с подругами отдохнула в Мексике
Светская львица и ди-джей Пэрис Хилтон поделилась с поклонниками на странице в Instagram яркими фото с путешествия.
35-летняя Пэрис вместе с подругами отдохнула в Мексике. Хилтон выбрала для принятия солнечных ванн яркий купальник с глубоким вырезом.
Свой пляжный образ Пэрис дополнила летящей юбкой, массивным разноцветным колье и модными солнцезащитными очками.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Вы сейчас просматриваете новость "Пэрис Хилтон в купальнике с глубоким вырезом засветила грудь (фото)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии