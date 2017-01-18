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Пэрис Хилтон в купальнике с глубоким вырезом засветила грудь (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7894/44_main.1484745732.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7894/44_tn.1484745732.jpg Звезды 35-летняя Пэрис вместе с подругами отдохнула в Мексике

Пэрис Хилтон в купальнике с глубоким вырезом засветила грудь (фото)

Сегодня, 17:30

35-летняя Пэрис вместе с подругами отдохнула в Мексике

Пэрис Хилтон с подругами. Фото: Instagram
Пэрис Хилтон с подругами. Фото: Instagram

Светская львица и ди-джей Пэрис Хилтон поделилась с поклонниками на странице в Instagram яркими фото с путешествия.

35-летняя Пэрис вместе с подругами отдохнула в Мексике. Хилтон выбрала для принятия солнечных ванн яркий купальник с глубоким вырезом.

Свой пляжный образ Пэрис дополнила летящей юбкой, массивным разноцветным колье и модными солнцезащитными очками.

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Фото: Instagram

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Фото: Instagram
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