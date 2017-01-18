Пэрис Хилтон в купальнике с глубоким вырезом засветила грудь (фото)

35-летняя Пэрис вместе с подругами отдохнула в Мексике

Светская львица и ди-джей Пэрис Хилтон поделилась с поклонниками на странице в Instagram яркими фото с путешествия.

35-летняя Пэрис вместе с подругами отдохнула в Мексике. Хилтон выбрала для принятия солнечных ванн яркий купальник с глубоким вырезом.

Свой пляжный образ Пэрис дополнила летящей юбкой, массивным разноцветным колье и модными солнцезащитными очками.

Фото: Instagram

Фото: Instagram