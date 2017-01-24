Первая стрижка: Алла Пугачева отвела сына в салон красоты (фото)
Певица показала новую прическу 3-летнего сына Гарри
Алла Пугачева порадовала поклонников на странице в Instagram фото подросшего сына. Пугачева выложила видео первой стрижки 3-летнего сына Гарри.
"Первая стрижка. Гарри прощается с детскими кучеряшками", – подписала кадр с салона красоты звезда.
А через некоторое время Примадонна добавила снимок мальчика с новой прической.
Подписчики отметили сходство Гарри с его папой: "Галкин младший", "Папин сыночек", "Папина уменьшенная копия", "Копия Максим", "Прическа как у папы", – прокомментировали пользователи.
Фото: Instagram
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