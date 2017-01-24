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Первая стрижка: Алла Пугачева отвела сына в салон красоты (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7911/60_main.1485250461.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7911/60_tn.1485250461.jpg Звезды Певица показала новую прическу 3-летнего сына Гарри

Первая стрижка: Алла Пугачева отвела сына в салон красоты (фото)

Сегодня, 12:00

Певица показала новую прическу 3-летнего сына Гарри

Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: Instagram
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: Instagram

Алла Пугачева порадовала поклонников на странице в Instagram фото подросшего сына. Пугачева выложила видео первой стрижки 3-летнего сына Гарри.

"Первая стрижка. Гарри прощается с детскими кучеряшками", – подписала кадр с салона красоты звезда.

А через некоторое время Примадонна добавила снимок мальчика с новой прической.

Подписчики отметили сходство Гарри с его папой: "Галкин младший", "Папин сыночек", "Папина уменьшенная копия", "Копия Максим", "Прическа как у папы", – прокомментировали пользователи.

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Фото: Instagram 

Первая стрижка.Гарри прощается с детскими кучеряшками.

Видео опубликовано ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

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Источник:

"Сегодня"

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