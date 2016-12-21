"Первый Мститель" и "Доктор Стрэндж" вошли в шорт-лист "Оскар" 2017 за спецэффекты
В шорт-лист не попал "Варкрафт", фэнтезийная сага по игре World of Warcraft
Американская Киноакадемия, организатор премии "Оскар", объявила шорт-лист кинокартин, которые будут бороться за номинацию на "Оскар"-2017 в категории "Лучшие спецэффекты". В список, состоящий из 10 наименований, попали как хиты проката, так и совершенно неожиданные кандидаты – например, провалившийся в прокате "Большой и добрый великан" Стивена Спилберга.
Из шести кинокомиксов, которые вышли в 2016 году, в шорт-лист кандидатов на "Оскар" в категории "Лучшие визуальные эффекты" попали только два, оба – Marvel: "Доктор Стрэндж" и "Первый Мститель: Противостояние". Также в списке ожидаемо оказался вышедший совсем недавно спин-офф "Звездных войн". На удивление, в шорт-лист "Оскара" не попал "Варкрафт", фэнтезийная сага по игре World of Warcraft, изобиловавшая визуальными эффектами.
Полностью шорт-лист фильмов, которые поборются за номинации на "Оскар" 2017 в категории "лучшие спецэффекты", выглядит следующим образом:
"Прибытие"
"Большой и добрый великан"
"Первый мститель: Противостояние"
"Глубоководный горизонт"
"Доктор Стрэндж"
"Фантастические твари и где они обитают"
"Книга джунглей"
"Кубо. Легенда о самурае"
"Пассажиры"
"Изгой-один: Звездные войны. Истории"
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