"Первый Мститель" и "Доктор Стрэндж" вошли в шорт-лист "Оскар" 2017 за спецэффекты

В шорт-лист не попал "Варкрафт", фэнтезийная сага по игре World of Warcraft

Американская Киноакадемия, организатор премии "Оскар", объявила шорт-лист кинокартин, которые будут бороться за номинацию на "Оскар"-2017 в категории "Лучшие спецэффекты". В список, состоящий из 10 наименований, попали как хиты проката, так и совершенно неожиданные кандидаты – например, провалившийся в прокате "Большой и добрый великан" Стивена Спилберга.

Из шести кинокомиксов, которые вышли в 2016 году, в шорт-лист кандидатов на "Оскар" в категории "Лучшие визуальные эффекты" попали только два, оба – Marvel: "Доктор Стрэндж" и "Первый Мститель: Противостояние". Также в списке ожидаемо оказался вышедший совсем недавно спин-офф "Звездных войн". На удивление, в шорт-лист "Оскара" не попал "Варкрафт", фэнтезийная сага по игре World of Warcraft, изобиловавшая визуальными эффектами.

Полностью шорт-лист фильмов, которые поборются за номинации на "Оскар" 2017 в категории "лучшие спецэффекты", выглядит следующим образом:

"Прибытие"

"Большой и добрый великан"

"Первый мститель: Противостояние"

"Глубоководный горизонт"

"Доктор Стрэндж"

"Фантастические твари и где они обитают"

"Книга джунглей"

"Кубо. Легенда о самурае"

"Пассажиры"

"Изгой-один: Звездные войны. Истории"