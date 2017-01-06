"Первый Мститель: Противостояние" стал самым кассовым фильмом 2016 года

По результатам международного бокс-офиса список самых кассовых фильмов возглавил "Первый Мститель: Противостояние" – в очередной раз доказав, что от по-настоящему хороших супергеройских блокбастеров зрители пока еще не устали.

Интересно, что на домашнем, американском рынке "Первый Мститель" оказался лишь на 3 месте в списке самых кассовых фильмов. Возглавляет список самых кассовых фильмов ушедшего года "В поисках Дори" со сборами в США в размере 486 млн. долларов. "Изгой-один. Звездные войны: Истории" в рейтинге самых кассовых фильмов по сумме сборов в США – на втором месте (408,164 млн. долларов), на третьем – "Первый Мститель: Противостояние" со сборами в 408,084 миллиона. Если спин-оффу "Звездных войн" удалось собрать почти полмиллиарда долларов в домашнем прокате всего за 16 дней, то "Первому Мстителю" на это потребовалось 140 дней.

Мировой рейтинг самых кассовых фильмов 2016 года, впрочем, выглядит по-другому:

1 место – "Первый Мститель: Противостояние" (1,153 млрд. долларов)

2 место – "В поисках Дори" (1,027 млрд. долларов)

3 место – "Зверополис" (1,023 млрд. долларов)

4 место – "Книга джунглей" (966 млн. долларов)

5 место – "Тайная жизнь домашних животных" (875 млн. долларов)

6 место – "Бэтмен против Супермена" (873 млн.)

7 место – "Изгой-один. Звездные войны: Истории" (801 млн.)

8 место – "Дэдпул" (783 млн.)

9 место – "Фантастические твари и где они обитают" (777 млн.)

10 место – "Отряд самоубийц" (745 млн.)