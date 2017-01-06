Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости культуры Новости про звезд
"Первый Мститель: Противостояние" стал самым кассовым фильмом 2016 года http://www.segodnya.ua/img/article/7860/6_main.1483705469.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7860/6_tn.1483705469.jpg Звезды Спин-оффу "Звездных войн" удалось собрать почти полмиллиарда долларов в домашнем прокате 

"Первый Мститель: Противостояние" стал самым кассовым фильмом 2016 года

Сегодня, 15:30

Спин-оффу "Звездных войн" удалось собрать почти полмиллиарда долларов в домашнем прокате 

Кадр из фильма &quot;Первый Мститель: Противостояние&quot;
Кадр из фильма "Первый Мститель: Противостояние"

По результатам международного бокс-офиса список самых кассовых фильмов возглавил "Первый Мститель: Противостояние" – в очередной раз доказав, что от по-настоящему хороших супергеройских блокбастеров зрители пока еще не устали.

Интересно, что на домашнем, американском рынке "Первый Мститель" оказался лишь на 3 месте в списке самых кассовых фильмов. Возглавляет список самых кассовых фильмов ушедшего года "В поисках Дори" со сборами в США в размере 486 млн. долларов. "Изгой-один. Звездные войны: Истории" в рейтинге самых кассовых фильмов по сумме сборов в США – на втором месте (408,164 млн. долларов), на третьем – "Первый Мститель: Противостояние" со сборами в 408,084 миллиона. Если спин-оффу "Звездных войн" удалось собрать почти полмиллиарда долларов в домашнем прокате всего за 16 дней, то "Первому Мстителю" на это потребовалось 140 дней.

Мировой рейтинг самых кассовых фильмов 2016 года, впрочем, выглядит по-другому:

1 место – "Первый Мститель: Противостояние" (1,153 млрд. долларов)

2 место – "В поисках Дори" (1,027 млрд. долларов)

3 место – "Зверополис" (1,023 млрд. долларов)

4 место – "Книга джунглей" (966 млн. долларов)

5 место – "Тайная жизнь домашних животных" (875 млн. долларов)

6 место – "Бэтмен против Супермена" (873 млн.)

7 место – "Изгой-один. Звездные войны: Истории" (801 млн.)

8 место – "Дэдпул" (783 млн.)

9 место – "Фантастические твари и где они обитают" (777 млн.)

10 место – "Отряд самоубийц" (745 млн.)
рейтинг, Бэтмен, звездные войны, список, Первый мститель, В поисках Дори, отряд самоубийц, Дэдпул

Вы сейчас просматриваете новость ""Первый Мститель: Противостояние" стал самым кассовым фильмом 2016 года". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

popcornnews.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Райан Рейнольдс. Фото: AFP

Райан Рейнольдс хочет, чтобы у "Дэдпула" появился возлюбленный

Вчера, 16:00

Актер и продюсер предлагает совершенно новое раскрытие главного персонажа

Шоу-бизнес

Кадр из фильма "Дэдпул"

Названы самые скачиваемые в мире фильмы с пиратских торрентов в 2016 году

3 Января, 18:40

На втором месте оказался фильм "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", а на третьем - "Первый мститель: Противостояние"

Звезды

Кадр из фильма "Отряд самоубийц"

"Дэдпул" и "Отряд самоубийц" вошли в шорт-лист "Оскар" 2017 за лучший грим

2 Января, 02:26

Церемония вручения наград пройдет 26 февраля

Звезды

Скарлетт Йоханссон в фильме "Призрак в доспехах". Кадр из видео

Названы самые кассовые актеры в 2016 году по версии Forbes

28 Декабря 2016, 16:39

На втором месте с вписке расположились коллеги Йоханссон по "Мстителям" Крис Эванс и Роберт Дауни-младший

Звезды

Мартин Фриман. Фото: REX

Мартин Фриман заявил, что четвертый сезон "Шерлока" может стать последним

25 Декабря 2016, 02:30

Шоураннеры Стивен Моффат и Марк Гатисс в свою очередь заявляли, что пока ничего конкретного о судьбе следующего сезона сериала сказать не могут

Звезды

Кадр из фильма "Доктор Стрэндж"

"Первый Мститель" и "Доктор Стрэндж" вошли в шорт-лист "Оскар" 2017 за спецэффекты

21 Декабря 2016, 19:00

В шорт-лист не попал "Варкрафт", фэнтезийная сага по игре World of Warcraft

Звезды

Кадр из фильма "Отряд самоубийц"

Журнал Rolling Stone назвал "Отряд самоубийц" худшим фильмом 2016 года

21 Декабря 2016, 16:10

Замыкают пятерку худших фильмов по версии Rolling Stone "Союзники" с Брэдом Питтом и "Инферно" с Томом Хэнксом

Звезды

Уилл Смит. Фото: AFP

Уилл Смит попросился в спин-офф "Отряда самоубийц" к Марго Робби

20 Декабря 2016, 18:30

Компанию Марго Робби в спин-оффе может составить не только Уилл Смит, но и Меган Фокс

Звезды

Марго Робби. Фото: AFP

Актриса Марго Робби вышла замуж за Тома Акерли

20 Декабря 2016, 10:30

Свадебная церемония состоялась в родном городе актрисы 

Звезды

Кадр из фильма ""Отряд самоубийц"

"Отряд самоубийц" возглавил список фильмов 2016 года

20 Декабря 2016, 16:30

Вторую строчку по версии портала IMDb занимает "Первый мститель: Противостояние"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.