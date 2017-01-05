Песня певицы Alyosha стала саундтреком мелодрамы

В январе 2017 года на канале "Украина" состоится премьера сериала "Райское место". В 100-серийной детективной мелодраме прозвучит композиция украинской исполнительницы Alyosha.

Музыкальной обложкой рождественской многосерийной мелодрамы "Райское место" станет песня-хит "Капли" певицы Alyosha. Музыка из репертуара артистки прозвучит, как в титрах к сериалу, так и сценах картины. "Песня "Капли" — очень яркая, танцевальная. Она полностью соответствует настроению сериала. Я очень рада, что каждая серия будет начинаться именно с этого трека. Зритель еще с музыкальной заставки будет настроен на легкость и хорошее настроение. Сама песня о желании девушки прикоснуться к любимому человеку. И если ей не удается сделать это буквально, то она готова даже превратиться в каплю, которая с дождем упадет на его лицо. Это история очень похожа на ту, которую увидит зритель в "Райском месте", — рассказала Alyosha.

Напомним, в основе сюжета картины — история целеустремленной 18-летней девушки Нины — круглой сироты, которая мечтает когда-нибудь стать владелицей гостиницы. Девушка отчаянно будет идти к своей цели, несмотря на препятствия судьбы.

Съемки сериала проходят в Киеве, Киевской области и Карпатах.

В главных ролях многосерийного фильма "Райского места" снимаются Клавдия Дрозд, Андрей Фединчик, Софья Письман, Павел Москаль, Сергей Фролов, Светлана Зельбет, Олеся Власова, Влада Марчак, Анна Саливанчук, Сергей Сипливый, Янина Соколова, Вячеслав Довженко, Ирина Дорошенко, Константин Данилюк.

Производство сериала осуществляет команда Front Cinema, входящая в состав "Медиа Группы Украина". Главный режиссер картины — Дмитрий Гольдман, продюсер — Саша Ткаченко. Премьера сериала "Райское место" на телеканале "Украина" состоится 9 января 2017 года.