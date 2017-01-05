Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости культуры Новости про звезд
Песня певицы Alyosha стала саундтреком мелодрамы http://www.segodnya.ua/img/article/7857/71_main.1483619545.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7857/71_tn.1483619545.jpg Звезды Съемки сериала проходят в Киеве, Киевской области и Карпатах

Песня певицы Alyosha стала саундтреком мелодрамы

Сегодня, 16:30

Съемки сериала проходят в Киеве, Киевской области и Карпатах

Alyosha. Фото: пресс-служба канала &quot;Украина&quot;
Alyosha. Фото: пресс-служба канала "Украина"

В январе 2017 года на канале "Украина" состоится премьера сериала "Райское место". В 100-серийной детективной мелодраме прозвучит композиция украинской исполнительницы Alyosha.

Музыкальной обложкой рождественской многосерийной мелодрамы "Райское место" станет песня-хит "Капли" певицы Alyosha. Музыка из репертуара артистки прозвучит, как в титрах к сериалу, так и сценах картины. "Песня "Капли" — очень яркая, танцевальная. Она полностью соответствует настроению сериала. Я очень рада, что каждая серия будет начинаться именно с этого трека. Зритель еще с музыкальной заставки будет настроен на легкость и хорошее настроение. Сама песня о желании девушки прикоснуться к любимому человеку. И если ей не удается сделать это буквально, то она готова даже превратиться в каплю, которая с дождем упадет на его лицо. Это история очень похожа на ту, которую увидит зритель в "Райском месте", — рассказала Alyosha.

Напомним, в основе сюжета картины — история целеустремленной 18-летней девушки Нины — круглой сироты, которая мечтает когда-нибудь стать владелицей гостиницы. Девушка отчаянно будет идти к своей цели, несмотря на препятствия судьбы.

Съемки сериала проходят в Киеве, Киевской области и Карпатах.

В главных ролях многосерийного фильма "Райского места" снимаются Клавдия Дрозд, Андрей Фединчик, Софья Письман, Павел Москаль, Сергей Фролов, Светлана Зельбет, Олеся Власова, Влада Марчак, Анна Саливанчук, Сергей Сипливый, Янина Соколова, Вячеслав Довженко, Ирина Дорошенко, Константин Данилюк.

Производство сериала осуществляет команда Front Cinema, входящая в состав "Медиа Группы Украина". Главный режиссер картины — Дмитрий Гольдман, продюсер — Саша Ткаченко. Премьера сериала "Райское место" на телеканале "Украина" состоится 9 января 2017 года.
премьера, режиссер, съемки, песня, Ткаченко, певицы, alyosha, серия, съемки сериала

Вы сейчас просматриваете новость "Песня певицы Alyosha стала саундтреком мелодрамы ". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Отель, детектив и Alyosha: Карпаты снимали под Киевом, а Германию - в КПИ

28 Декабря 2016, 17:30

В центре сюжета - история 18-летней девушки, круглой сироты Нины, которая мечтает когда-нибудь стать владелицей отеля

Звезды

Alyosha. Фото: Instagram

Певица Alyosha снялась в нижнем белье

26 Декабря 2016, 14:00

Исполнительница продемонстрировала стройную фигуру

Светская жизнь и мероприятия

Дочка Меладзе и фаворит Паулса поздравят украинцев с Новым годом

18 Декабря 2016, 16:46

В Киеве пройдет третья церемония награждения "Будущее нации"

Звезды

Alyosha. Фото: Facebook

Певица Alyosha стала актрисой

14 Декабря 2016, 16:00

Alyosha призналась, что поработать на одной съемочной площадке с известными актерами для нее было огромной честью

Звезды

Alyosha. Фото: Facebook

Певица Alyosha поразила откровенным костюмом с вырезами на концерте (фото)

5 Декабря 2016, 09:01

Наряд 30-летней певицы смутил подписчиков в Instagram

Звезды

Alyosha в клипе "Бегу"

Певица Alyosha похитила свадебное платье (видео)

11 Ноября 2016, 17:00

Певица устроила забег по ночному Киеву

Звезды

Певица Alyosha в свадебном платье пробежалась по улицам Киева

24 Октября 2016, 13:00

Певица снялась в свадебном триллере

Звезды

Ольга Сумская, Alyosha и "Мисс Украина-2016" посетили модный показ Анастасии Ивановой

13 Октября 2016, 17:07

Основные цвета коллекции - нежно-розовый, белый, голубой, насыщенно-изумрудный, черный

Звезды

Автором песни "Бегу" является сама Alyosha

Певица Alyosha поддержала одиноких девушек ироничной песней (видео)

13 Сентября 2016, 17:00

"Действия" песни разворачиваются в тренажерном зале

Звезды

25 украинских музыкантов записали чувственное видео ко Дню независимости

25 Августа 2016, 02:10

Музыканты признались Украине в любви

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.