Песня "Туманы" Макса Барских признана самой популярной в 2016 году

Количество прослушиваний и просмотров песни и клипа на официальном канале артиста перевалило за 7 миллионов

Песня "Туманы" в итоговом годовом чарте обошла треки отечественных музыкантов и была признана самой популярной в 2016 году. За хит Макса Барских проголосовало наибольшее количество слушателей радио NRJ.

Ранее трек возглавлял престижный радиочарт на протяжении четырех недель, что является абсолютным рекордом среди украинских артистов.

По данным медиапортала, обеспечивающего систему дистрибьюции нового аудиоконтента tophit.ru, "Туманы" находятся в горячей ротации всех ведущих радиостанций Украины и СНГ, которые проиграли трек более 385 тысяч раз и этот показатель с каждым днем растет. Также трек возглавляет все основные радиочарты, став абсолютным рекордсменом по количеству эфиров на радио за всю творческую карьеру артиста.

Количество прослушиваний и просмотров песни и клипа на официальном канале артиста перевалило за 7 миллионов.