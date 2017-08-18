Певца Евгения Осина нашли в реабилитационном центре

18 Августа 2017, 18:15

Исполнитель хита "Плачет девушка в автомате" помещен в центр для лечения от алкогольной зависимости 

Евгений Осин. Фото: www.1tv.ru
Евгений Осин. Фото: www.1tv.ru

Звезда 90-х, исполнитель хита "Плачет девушка в автомате" 52-летний Евгений Осин находится в реабилитационном центре для лечения от алкозависимости. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в волонтерской организации, занимавшейся поиском артиста.

"Евгений Осин помещен в один из реабилитационных центров для лечения алкогольной зависимости по предложению друзей", – сказал собеседник агентства.

Напомним, сестра Евгения Осина обратилась в полицию с заявлением о его пропаже. Осин самостоятельно ушел из своей квартиры 15 августа, после чего его никто не видел.

Напомним, Евгений Осин нуждается в операции.
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