Певец из Нигерии покорил интернет украиноязычной песней (видео)

Песню "Письма" Мантис написал сам, а продюсером стал его наставник на "Голосе страны" Святослав Вакарчук

Участник проекта "Голос страны" нигериец Лео Мантис презентовал дебютный клип на свою авторскую песню "Письма" и сразу покорил укринських пользователей интернета, – передает "Наш Киев".

Продюсером Мантиса стал его наставник на музыкальном проекте Святослав Вакарчук. Неудивительно, что его манера исполнения похожа на стиль лидера "Океана Эльзы".

Настоящее имя певца – Леонардо Ободоеке, а Лео Мантис – его сценический псевдоним. Парень переехал из Нигерии в Украине в 2012 году, чтобы учиться в Тернопольском медицинском университете, однако он всегда хотел петь.

В комментариях к видео пользователи хвалили Лео и желали ему удачи на музыкальном поприще.