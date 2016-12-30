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Певец из Нигерии покорил интернет украиноязычной песней (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7845/64_main.1483067737.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7845/64_tn.1483067737.jpg Звезды Песню "Письма" Мантис написал сам, а продюсером стал его наставник на "Голосе страны" Святослав Вакарчук

Певец из Нигерии покорил интернет украиноязычной песней (видео)

Сегодня, 07:24

Песню "Письма" Мантис написал сам, а продюсером стал его наставник на "Голосе страны" Святослав Вакарчук


Участник проекта "Голос страны" нигериец Лео Мантис презентовал дебютный клип на свою авторскую песню "Письма" и сразу покорил укринських пользователей интернета, – передает "Наш Киев".

Продюсером Мантиса стал его наставник на музыкальном проекте Святослав Вакарчук. Неудивительно, что его манера исполнения похожа на стиль лидера "Океана Эльзы".

Настоящее имя певца – Леонардо Ободоеке, а Лео Мантис – его сценический псевдоним. Парень переехал из Нигерии в Украине в 2012 году, чтобы учиться в Тернопольском медицинском университете, однако он всегда хотел петь.

В комментариях к видео пользователи хвалили Лео и желали ему удачи на музыкальном поприще.
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