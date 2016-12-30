Певец из Нигерии покорил интернет украиноязычной песней (видео)
Песню "Письма" Мантис написал сам, а продюсером стал его наставник на "Голосе страны" Святослав Вакарчук
Участник проекта "Голос страны" нигериец Лео Мантис презентовал дебютный клип на свою авторскую песню "Письма" и сразу покорил укринських пользователей интернета, – передает "Наш Киев".
Продюсером Мантиса стал его наставник на музыкальном проекте Святослав Вакарчук. Неудивительно, что его манера исполнения похожа на стиль лидера "Океана Эльзы".
Настоящее имя певца – Леонардо Ободоеке, а Лео Мантис – его сценический псевдоним. Парень переехал из Нигерии в Украине в 2012 году, чтобы учиться в Тернопольском медицинском университете, однако он всегда хотел петь.
В комментариях к видео пользователи хвалили Лео и желали ему удачи на музыкальном поприще.
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