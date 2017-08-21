Певец Робин Тик добился через суд права видеться с сыном

В 2014 году певец Робин Тик расстался с женой Полой Пэттон после 9 лет брака, а затем вступил с бывшей женой в длительные судебные разборки за право опеки над сыном. Только на днях стало известно: новая подруга музыканта, 22-летняя модель Эйприл Лав подарит ему ребенка. А вчера в СМИ появилась еще одна новость: Робин получил возможность видеться со своим первенцем, 7-летним сыном Джулианом.

Условия нового соглашения гласят: Робин будет проводить время с сыном с понедельника по среду, а с матерью, Полой Пэттон, мальчик будет проводить время со среды по пятницу. В выходные дни Джулиан будет гостить по очереди то у одного, то у другого родителя. Также уже был определен график на праздники и каникулы.

Напомним, американские СМИ сообщили, что 53-летний Брэд Питт и 42-летняя Анджелина Джоли передумали разводиться