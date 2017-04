Певица ILLARIA удивила кардинальным изменением стиля

Короткое платье, латексные сапоги, авангардная прическа и драйвовое исполнение песен – финалистка национального отбора песенного конкурса "Евровидение-2017" ILLARIA на сольном концерте 8 апреля поразила кардинальным изменением стиля.

К новому образу артистки свои усилия приложили известный стилист Руслан Захарченко, визажист Наталья Карпенко, а также украинский модельер Олег Форостяный и казахский дизайнер Lariya.

Изменения произошли не только с внешностью певицы, но и с ее репертуаром. Кроме песен в стиле этно, певица представила песни в новом роковом звучании. Впервые за долгое время ILLARIA сыграла на фортепиано и исполнила трогательную песню "Не відпускай" в дуэте со своим саунд-продюсером Иваном Розиным. Кстати, именно он является автором песни Thank You For My Way, с которой певица участвовала в национальном отборе на "Евровидение-2017".

"ILLARIA постоянно меняется, в следующий раз все будет по-другому, это будет новая энергетика, новая сила и новые контрасты. Я хочу показать всем, что в Украине есть интересная музыка. Нужно выходить за пределы собственного стиля и не бояться перемен", – отметила певица после концерта.

Под приятными впечатлениями были и звездные гости, среди которых – певицы Тоня Матвиенко, Анюта Славская и участница группы Panivalkova Даша Пугачева, дизайнер Анастасия Иванова, продюсеры Александр Ягольник, Денис Путинцев и другие.