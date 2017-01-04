Певица Маша Фокина в крохотном бикини отдыхает в Мексике (фото)

Певица Маша Фокина поделилась с поклонниками на странице в Instagram яркими фото. Исполнительница сбежала от морозов в теплые края.

Сейчас артистка вместе с друзьями проводит время на роскошном курорте Ривьера-Майя в Мексике.

На пляже Фокина похвасталась подтянутыми формами в откровенном купальнике. На снимке Маша демонстрирует стройную фигуру в крохотном черном бикини.

Фото: Instagram

Фото: Instagram