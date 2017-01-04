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Певица Маша Фокина в крохотном бикини отдыхает в Мексике (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7855/51_main.1483535799.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7855/51_tn.1483535799.jpg Звезды Фокина похвасталась подтянутыми формами в откровенном купальнике

Певица Маша Фокина в крохотном бикини отдыхает в Мексике (фото)

Сегодня, 16:30

Фокина похвасталась подтянутыми формами в откровенном купальнике

Маша Фокина. Фото: Instagram
Маша Фокина. Фото: Instagram

Певица Маша Фокина поделилась с поклонниками на странице в Instagram яркими фото. Исполнительница сбежала от морозов в теплые края.

Сейчас артистка вместе с друзьями проводит время на роскошном курорте Ривьера-Майя в Мексике.

На пляже Фокина похвасталась подтянутыми формами в откровенном купальнике. На снимке Маша демонстрирует стройную фигуру в крохотном черном бикини. 

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 

Amazing view

Фото опубликовано mashafokina (@mashafokina)

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Источник:

"Сегодня"

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