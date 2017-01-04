Певица Маша Фокина в крохотном бикини отдыхает в Мексике (фото)
Фокина похвасталась подтянутыми формами в откровенном купальнике
Певица Маша Фокина поделилась с поклонниками на странице в Instagram яркими фото. Исполнительница сбежала от морозов в теплые края.
Сейчас артистка вместе с друзьями проводит время на роскошном курорте Ривьера-Майя в Мексике.
На пляже Фокина похвасталась подтянутыми формами в откровенном купальнике. На снимке Маша демонстрирует стройную фигуру в крохотном черном бикини.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
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