Певица Натали продемонстрировала округлившийся животик (фото)

Сегодня, 11:00

На съемки 43-летняя Натали приехала в просторном мини-платье, продемонстрировав округлившийся животик

Натали. Фото: Instagram
Натали. Фото: Instagram

Певица Натали, которая готовится в третий раз стать мамой, появилась на публике. На днях она посетила студию программы "Сегодня вечером" с Андреем Малаховым.

На съемки 43-летняя Натали приехала в просторном мини-платье, продемонстрировав округлившийся животик.

"Спасибо, Андрей за бесконечный оптимизм! За добрые слова", – подписала кадр звезда. Малахов встал перед певицей на одно колено.

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 
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"Сегодня"

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