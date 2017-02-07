Певица Натали продемонстрировала округлившийся животик (фото)

Певица Натали, которая готовится в третий раз стать мамой, появилась на публике. На днях она посетила студию программы "Сегодня вечером" с Андреем Малаховым.

На съемки 43-летняя Натали приехала в просторном мини-платье, продемонстрировав округлившийся животик.

"Спасибо, Андрей за бесконечный оптимизм! За добрые слова", – подписала кадр звезда. Малахов встал перед певицей на одно колено.

Фото: Instagram

Фото: Instagram