Певица Натали продемонстрировала округлившийся животик (фото)
На съемки 43-летняя Натали приехала в просторном мини-платье, продемонстрировав округлившийся животик
Певица Натали, которая готовится в третий раз стать мамой, появилась на публике. На днях она посетила студию программы "Сегодня вечером" с Андреем Малаховым.
На съемки 43-летняя Натали приехала в просторном мини-платье, продемонстрировав округлившийся животик.
"Спасибо, Андрей за бесконечный оптимизм! За добрые слова", – подписала кадр звезда. Малахов встал перед певицей на одно колено.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
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