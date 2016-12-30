Певица Ольга Горбачева сбежала от мужа в отпуске (фото)

Певица Ольга Горбачева похвасталась на странице в Instagram отпускным фото. Артистка вместе с мужем – продюсером Юрием Никитиным и детьми, проводит зимние каникулы в Испании.

Ольга опубликовала снимок, на котором позирует на пляже в Сан-Роке. Горбачева призналась, что захотелась побыть одной.

"Сбежала от мужа и детей, потому что отпуск начал превращаться в рутину...Весь день гуляла и читала САМА. Время от времени, это слово-ключ к счастью каждой замужней Женщины и Мамы. Но в кафе я встретила взрослую испанскую пару, которые, с редкими паузами, час напролет не просто хохотали, а неприлично "ржали". Очевидно, что эти люди нашли способ избежать рутину. Пойду "поржу" со своим!", – поделилась звезда.

Фото: Instagram

Фото: Instagram