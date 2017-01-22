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Певица Пелагея родила дочь http://www.segodnya.ua/img/article/7906/69_main.1485117164.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7906/69_tn.1485117164.jpg Звезды О прибавлении в семье отец рассказал после полуфинала матча всех звезд Континентальной хоккейной лиги

Певица Пелагея родила дочь

Сегодня, 22:32

О прибавлении в семье отец рассказал после полуфинала матча всех звезд Континентальной хоккейной лиги

Певица Пелагея родила дочь
Певица Пелагея родила дочь

Нападающий московского ЦСКА Иван Телегин в субботу стал отцом. Об этом в воскресенье, 22 января, сообщает ТАСС.

О прибавлении в семье отец рассказал после полуфинала матча всех звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором его команда (сборная дивизиона Тарасова) обыграла команду дивизиона Боброва со счетом 6:2, Телегин забросил одну из шайб.

"У меня вчера вечером родилась девочка, назвали Таисией. Меня поздравили. Она чувствует себя хорошо, ей подарили куколку-неваляшку", — сказал Телегин.

Хоккеист Иван Телегин и певица Пелагея поженились в июле 2016 года.
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